Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
2 Июля 2021 333 0 Экономика
Правительство Михаила Мишустина повысило уровень прожиточного минимума до 11950 рублей в месяц. В такую сумму, по мнению властей, с 1 января 2022 года россиянам будет обходиться минимальный набор продуктов, услуг и товаров, которые нужны для «обеспечения жизнедеятельности человека». Между тем прожиточный минимум вырастет в 2,5 раза меньше текущей инфляции. То есть в 2022 году он снизится в реальном выражении.
Повысили прожиточный минимум меньше инфляции
- Кабинет министров выпустил постановление, согласно которому с 1 января 2022 года в России до 11 950 руб. в месяц увеличивается прожиточный минимум, пишет ТАСС. Этой суммы, по расчетам правительства Мишустина, должно хватить на минимальный набор продуктов, услуг и товаров, которые необходимы россиянам, чтобы жить.
- Таким образом, прожиточный минимум в среднем станет больше всего на 297 руб. текущего уровня, который составляет 11 653 руб. Для отдельных категорий граждан рост будет варьироваться. Так, например, трудоспособные граждане получат на 324 руб. больше (13 026 руб.), пенсионеры – на 255 руб. (10 277 руб.), а дети – на 289 руб. (11 592 руб.).
- В реальном выражении прожиточный минимум станет меньше. Его проиндексировали всего на 2,5%, тогда как инфляция в конце июня достигла 6,4% и продолжит расти до конца года. Более того, теперь все, кто будет получать меньше 11 950 руб. в месяц пополнят число россиян за чертой бедности. Таких людей по итогам 2020 года в стране 17,8 млн человек, или 12,1% населения.
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- Субъективный прожиточный минимум россияне оценивают в два раза больше, чем правительство – в 24,6 тыс. руб. в месяц. Это в ходе опроса выяснил признанный иностранным агентов в России «Левада-центр». С 2019 года россияне увеличили субъективный прожиточный минимум на 3,6 тыс. руб., или на 17%, а власти повысили официальный прожиточный минимум всего на 500 руб., или 4,4%. Прожить в России на 11 950 руб. невозможно даже в селе. Согласно тому же опросу, в деревнях и селах россиянам нужно минимум 21,8 тыс. руб., а в крупных городах – 24,9 тыс. руб.
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