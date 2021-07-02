Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен 333 0 Экономика

Правительство Михаила Мишустина повысило уровень прожиточного минимума до 11950 рублей в месяц. В такую сумму, по мнению властей, с 1 января 2022 года россиянам будет обходиться минимальный набор продуктов, услуг и товаров, которые нужны для «обеспечения жизнедеятельности человека». Между тем прожиточный минимум вырастет в 2,5 раза меньше текущей инфляции. То есть в 2022 году он снизится в реальном выражении.