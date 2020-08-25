Капитал страны
ENGLISH
25 АВГ, 14:03 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Россиянам недоплачивают пенсии и платят их мертвым душам
25 Августа 2020 697 0 Экономика
Пенсионный фонд России неправильно начислял пенсии россиянам и продолжал переводить деньги покойникам. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты. В результате одни граждане недополучали деньги, а родственники умерших жили за счет их пенсий. Проверка счетного ведомства касалась работы Фонда в 2017-2019 годах.
Сплошные ошибки Пенсионного фонда
- Ошибка Пенсионного фонда, которая вела к уменьшению пенсионных выплат, состояла в том, что на одного и того же человека регистрировалось по два и даже более пенсионных счетов. Они не объединялись в один, следовательно, если человек обращался за пенсией, учитывался только один счет, из-за чего положенная выплата уменьшалась. Помимо этого один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям, что тоже дробило начисления.
- В Пенсионном фонде делали корректировки со временем – объединяли разрозненные счета и разбирались со СНИЛС. Но, как заключила Счетная палата, доплаты со дня назначения пенсий в таких случаях не проводились. Когда аудиторы начали проверку этого нарушения, Пенсионный фонд тут же стал перечислять выплаты людям. В сумме по 45 делам пенсионерам возвращены 2,2 млн руб.
- Однако 45 дел – это капля в море, Пенсионный фонд нарушил законные права 90 тыс. пенсионеров и должен вернуть им удержанные деньги. Счетная палата призвала Фонд произвести все положенные доплаты.
- Также остается проблема «двойников» – таких 650 тыс. человек. Аудиторы пришли к выводу, что они появляются из-за неправильно заполненных анкет при подаче заявлений на получение пенсии. Несовпадений может быть много: в фамилии, дате и месте рождения, при открытии нового счета или изменении его реквизитов при смене фамилии. Однако большинство пострадавших россиян – женщины (56,3%), поскольку в анкетах ПФР не указывается фамилия при рождении, а при ее смене вероятность ошибки повышается.
- Кроме этого выяснилось, что пенсии продолжают выплачиваться давно умершим россиянам. Сотни миллионов рублей ежемесячно уходят на «мертвые» счета, которыми пользуются родственники покойников. Они снимают деньги через банкоматы и не испытывают никаких проблем при этом.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
24 АВГ, 21:52 Коронавирус становится менее опасным
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
21 АВГ, 16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
21 АВГ, 15:42 В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
21 АВГ, 09:34 В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным
20 АВГ, 14:26 В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
Написать комментарий