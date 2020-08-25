Россиянам недоплачивают пенсии и платят их мертвым душам 697 0 Экономика

Пенсионный фонд России неправильно начислял пенсии россиянам и продолжал переводить деньги покойникам. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты. В результате одни граждане недополучали деньги, а родственники умерших жили за счет их пенсий. Проверка счетного ведомства касалась работы Фонда в 2017-2019 годах.