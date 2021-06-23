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Россиян морально готовят к повышению НДФЛ. Ради помощи бедным, но не всем

23 Июня 2021 262 0 Экономика
Россиян морально готовят к повышению НДФЛ. Ради помощи бедным, но не всем

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России до 35% – дело времени. О проработке этого вопроса заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Почву для повышения подготовил в прошлом году президент Владимир Путин – он впервые за двадцать лет изменил плоскую шкалу и ввел 15%-ный НДФЛ для высококвалифицированных специалистов с зарплатой от 5 млн руб. в год (сверхбогатых мера не коснулась, поскольку они получают дивиденды, а не зарплаты). Повышение налогов – стратегическая задача власти ввиду исчерпания доходов от нефти в ближайшей перспективе.

Людей готовят на роль новой нефти

  • Очередная новость о возможном повышении НДФЛ до 35% пришла из интервью председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова порталу Ura.ru. В 2020 году президент Владимир Путин повысил НДФЛ для зарплат от 5 млн руб. в год до 15%. По словам Аксакова, власти сейчас смотрят, как «будут 15% работать».
  • После этого «надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения». В пример он привел США, где подоходный налог доходит до 50%. «Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», – сказал депутат. Он объяснил, что доходы от 5 до 10 млн руб. будут «условно» облагаться по ставке 15%, а от 10 до 15 млн – по 20% и так далее.
  • Цель повышение налогов, по словам Аксакова, – помощь бедным. «Не всем подряд их (деньги) выдавать, должна быть адресная поддержка», – повторил депутат мантру либералов в правительстве.
  • Разговоры о повышении НДФЛ проходят на фоне восстановления нефтегазовых доходов бюджета, опережения сбора налогов на один месяц и увеличения бюджетных излишков до более чем 8 трлн руб., которые правительство не может потратить и держит на счетах в коммерческих банках. Однако если на текущий момент эти разговоры не имеют особого смысла для бюджета, то в ближайшей перспективе за счет повышения налогов власти смогут компенсировать дефицит нефтегазовых доходов.
  • В бюджетном прогнозе до 2036 года Минфин пишет, что сырьевая рента снизится с 8,8% до 3,3% ВВП в силу «истощенности разрабываемых запасов природных ресурсов», пониженных налоговых ставок для новых месторождений и различных льгот по налогу на добычу и экспорту. Поэтому ненефтегазовые налоги должны вырасти на 60%, НДС – вдвое, НДФЛ – на 70%.

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  • Обрабатывают общественное мнение социологи. ВЦИОМ выявил, что 82% россиян выступают за повышение налогов ради помощи бедным, а 45% уже сейчас готовы платить больше, чтобы получить широкий доступ и «высокое качество» госуслуг. При этом 65% не готовы следить за тем, как власти расходуют их налоги.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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