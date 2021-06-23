Россиян морально готовят к повышению НДФЛ. Ради помощи бедным, но не всем 262 0 Экономика

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России до 35% – дело времени. О проработке этого вопроса заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Почву для повышения подготовил в прошлом году президент Владимир Путин – он впервые за двадцать лет изменил плоскую шкалу и ввел 15%-ный НДФЛ для высококвалифицированных специалистов с зарплатой от 5 млн руб. в год (сверхбогатых мера не коснулась, поскольку они получают дивиденды, а не зарплаты). Повышение налогов – стратегическая задача власти ввиду исчерпания доходов от нефти в ближайшей перспективе.