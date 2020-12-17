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Россиян ждет замена пластиковых карт на цифровые

17 Декабря 2020 327 0 Экономика
Россиян ждет замена пластиковых карт на цифровые

Два крупнейших госбанка – Сбербанк и ВТБ – собираются до конца 2023 года перевести половину карт россиян в цифровой вид. У Сбербанка планы немного масштабнее – он задался целью сделать цифровыми 50% карт, а ВТБ – 40%. На текущий момент у Сбербанка доля виртуальных карт составляет 10%, у ВТБ – 5%. Банки объясняют свое решение растущим спросом на цифровые аналоги и заботой об экологии.

На смену «пластику» придет «цифра»

  • Пластиковые карты в 2021 году станут дополнительной опцией для клиентов Сбербанка и ВТБ. Любой карточный продукт можно будет использовать сразу в цифровом виде, а «пластик» при необходимости заказать позднее, пишет РБК со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева.
  • По состоянию на конец 2020 года у Сбербанка 10% карт работают в цифровом виде, а у ВТБ – 5%. При этом ВТБ раскрывает оборот по ним – он достигает почти 8 млрд руб. С января по ноябрь клиенты ВТБ получили 300 тыс. цифровых карт, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
  • По данным Центробанка, в России выпущено 284,8 млн банковских карт. Но сколько из них приходится на пластик, не сообщается. В то же время, по данным компании Nilson Report, на конец 2019 года Сбербанк выпустил 145,6 млн карт.
  • Цифровые банковские карты привязываются к мобильному кошельку одной из систем – Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay. По своему функционалу цифровые карты ничем не отличаются от пластиковых, но эксперты отмечают, что большинство россиян привыкло к «пластику» и не собирается в ближайшее время от него отказываться.
  • Тем не менее, по данным РБК, планы постепенно переходить к цифровому формату карт вынашивают во многих банках. Среди них «Санкт-Петербург», «Хоум кредит», «Райффайзенбанк», Газпромбанк. Впрочем, многие из них не будут настаивать на «пластике» и дадут выбор клиентам.
  • По словам экспертов, на банки влияет повестка сохранения окружающей среды и социальной ответственности, а также активное использование цифровых технологий. Уход от пластиковых карт к цифровым аналогам уменьшит объем вредных отходов и сэкономит ресурсы.
  • Несомненно в стремлении к цифровым картам есть и материальная выгода банков: переход снизит затраты не только на утилизацию, но и на производство, логистику и содержание офисов. Стоимость выпуска пластиковой карты доходит до 500 руб., а цифровая обходится на 70% дешевле.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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