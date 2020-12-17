Россиян ждет замена пластиковых карт на цифровые 327 0 Экономика

Два крупнейших госбанка – Сбербанк и ВТБ – собираются до конца 2023 года перевести половину карт россиян в цифровой вид. У Сбербанка планы немного масштабнее – он задался целью сделать цифровыми 50% карт, а ВТБ – 40%. На текущий момент у Сбербанка доля виртуальных карт составляет 10%, у ВТБ – 5%. Банки объясняют свое решение растущим спросом на цифровые аналоги и заботой об экологии.