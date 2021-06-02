Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках
2 Июня 2021 60 1 Экономика
Тема продуктовых карточек в очередной раз утонула в болоте российской бюрократии. Госдума отклонила законопроект о выдаче продуктовых сертификатов нуждающимся россиянам. Перед этим правительство раскритиковало законопроект за отсутствие неких параметров, которые позволят оценить «социально-экономический» эффект. Цена вопроса составляла всего 200 млрд руб. в год.
Продуктовой помощи не будет
- Как пишет ТАСС, Госдума отклонила законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных россиян. Он был внесен в Госдуму в сентябре 2020 года депутатами от фракции ЛДПР и членами Совета Федерции Сергеем Леоновым и Иваном Абрамовым. Предполагалось, что россиянам будут выдавать продуктовые карточки, на которых будет сумма в 25% от регионального прожиточного минимума. Деньги, по задумке авторов, можно было бы тратить на перечень социально значимых продуктов, но не на алкоголь и табак.
- В пояснительной записке к законопроекту авторы писали, что учли при составлении документа положительный опыт Москвы. В столице действуют электронные талоны, которые можно тратить по карте москвича на определенные товары в магазинах. По подсчетам авторов проекта он потребовал бы 200 млрд руб. в год из федерального бюджета.
- Правительству законопроект не понравился – оно составило на него отрицательный отзыв. Чиновникам не хватило параметров «нового правового инструмента социальной поддержки». Это помешало им «объективно оценить» возможность его реализации и «социально-экономический» эффект. В Счетной палате также отметили, что законопроект носит «декларативный характер». В документе не увидели «положений, необходимых для его реализации».
- Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал не принимать этот документ. Таким образом, идея продуктовых карточек в очередной раз провалилась на стадии реализации. В феврале, помимо Минпромторга и Счетной палаты, поддержку идеи высказал президент Владимир Путин. По его словам, можно было бы подумать над введением подобных сертификатов в России.
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- Как показал соцопрос «Левада-центра» (российские власти считают его иноагентом), 54% россиян положительно отнеслись к продуктовым карточкам. «Хоть какая-то помощь народу» – так звучал один из наиболее типичных ответов.
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карточки и талоны, это удар по системе , ее престижу и самомнению. это не бюрократия, это боязнь, что до населения дойдет, кто им управляет. управляет народом бывшая КПСС, сменившая вывеску.