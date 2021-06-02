Продуктовой помощи народу не будет. Госдума отказалась рассматривать закон о продуктовых карточках 60 1 Экономика

Тема продуктовых карточек в очередной раз утонула в болоте российской бюрократии. Госдума отклонила законопроект о выдаче продуктовых сертификатов нуждающимся россиянам. Перед этим правительство раскритиковало законопроект за отсутствие неких параметров, которые позволят оценить «социально-экономический» эффект. Цена вопроса составляла всего 200 млрд руб. в год.