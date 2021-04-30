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Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице

30 Апреля 2021 96 0 Экономика
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице

В России собираются возродить систему «страхования занятости», которая действовала в стране с 1991 по 2001 год. Для выплат пособий по безработице с зарплат россиян в разные годы брали от 1 до 2%. С 2017 года российские власти думают снова нагрузить заработные платы граждан дополнительным налогом. В результате работающие люди будут вынуждены отдавать государству от 13 до 15% подоходного налога, 30% на сборы в соцфонды и еще 1% на пособия безработным.

Зарплаты россиян обложат еще одним налогом

  • В 2017 году бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин придумал возродить «налог на безработицу» и собирать с зарплат россиян 1% в специальный фонд, из которого государство потом будет платить безработным. Тогда идея не нашла большой поддержки, однако взрывной рост безработицы во время пандемии в 2020 году «вразумил» власти.
  • Партия «Единая Россия», которая собирается на сентябрьских выборах получить большинство в Госдуме, планирует подготовить законопроект о «страховании занятости» и внести его на рассмотрение в осеннюю сессию. Об этом заявил первый замруководителя фракции Андрей Исаев во время общения с представителями профсоюзов, передает «Интерфакс».
  • По его словам, новая система обеспечит «более высокие услуги по выплате пособий» (что это значит – не совсем понятно, должны быть более высокие пособия). Исаев заверил, что переход к этой новой системе будет «осторожным», чтобы «не ущемить интересы работодателей и работников», которым и будет предложено финансировать всю эту «систему».
  • На совещании присутствовал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, правильно заметивший – у всего этого есть «определенные издержки» и компаниям «эта идея не очень нравится». Поэтому работодателей Медведев предложил убежать: «Посмотреть какие-то демпферы для отдельных категорий работодателей или для отдельных категорий работников».
  • Россияне старшего возраста могут помнить страховую систему помощи безработным, которая работала с 1991 по 2001 год. С зарплат граждан забирали от 1 до 2% в Государственный фонд занятости населения. Силовики, религиозные работники и общественные организации эту «дань» не платили, а потом перестали платить и индивидуальные предприниматели. Фонд уже через четыре года перестал справляться со своей функцией, а после дефолта 1998 года уже не платил безработным и через время был ликвидирован. Но россияне отчисляли деньги на пособия безработным вплоть до 2010 года, когда они были зашиты в социальный налог.

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  • Налоговая нагрузка на зарплаты россиян – одна из самых высоких в мире. Без дифференцированного подхода с каждого гражданина через работодателя взимается 13-15% НДФЛ, 30% в соцфонды и, возможно, будет браться еще 1%. Итого – 44-46%, или почти каждый второй рубль, который человек зарабатывает. Нынешний министр труда Антон Котяков говорил, что новый налог может ухудшить ситуацию на рынке труда, которая сегодня и без этого остается крайне напряженной.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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