Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице 96 0 Экономика

В России собираются возродить систему «страхования занятости», которая действовала в стране с 1991 по 2001 год. Для выплат пособий по безработице с зарплат россиян в разные годы брали от 1 до 2%. С 2017 года российские власти думают снова нагрузить заработные платы граждан дополнительным налогом. В результате работающие люди будут вынуждены отдавать государству от 13 до 15% подоходного налога, 30% на сборы в соцфонды и еще 1% на пособия безработным.