Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией 477 0 Экономика

Россия получила дополнительные 30-40 млрд долларов от сделки с Саудовской Аравией и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в апреле 2020 года. К такому выводу пришли в агентстве Fitch, сообщает РБК. С 11,3 млн баррелей в сутки Россия снизила добычу до 8,5 млн и до сих пор в полной мере ее не восстановила.