Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией
7 Апреля 2021 477 0 Экономика
Россия получила дополнительные 30-40 млрд долларов от сделки с Саудовской Аравией и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в апреле 2020 года. К такому выводу пришли в агентстве Fitch, сообщает РБК. С 11,3 млн баррелей в сутки Россия снизила добычу до 8,5 млн и до сих пор в полной мере ее не восстановила.
Заработали на сокращении добычи
- Мировые цены на нефть выросли после решения России сократить добычу до минимума в апреле 2020 года в рамках сделки ОПЕК+. Это помогло стране заработать дополнительные 30-40 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.
- Выучка нефтяных компаний была бы на 30-40 млрд меньше, если Россия сохранила добычу на уровне 11,3 млн баррелей, а не сократила до 8,5 млн, нарастив к текущему моменту ее до 10 млн. «И вот эти 30-40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством», – заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
- Однако выиграли от этого не только нефтяники и бюджет страны, но и простые россияне. По словам Маринченко, это решение помогло стабилизировать курс рубля. «Да, девальвация рубля произошла, но она была бы более существенной, если бы сделки не было», – сказал аналитик. Для справки: курс рубля девальвировался дважды за год – весной, когда сделка была совершена, и осенью, когда цены на нефть росли. В общей сложности рубль подешевел к доллару на 20%.
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- В свою очередь аналитики VYGON Consulting оценивали дополнительные доходы от сокращения добычи нефти Россией в 115 млрд долларов, или 9 трлн руб. При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2020 году составили 5,235 трлн руб. Это на 34% меньше, чем в 2019 году. Так мало от нефти Россия при президенте Владимире Путине еще никогда не получала.
- Вместе с тем нефтяные компании России несли убытки от соглашения ОПЕК+, а прибыль большинство зарабатывало за счет финансовых операций во время девальвации рубля. Найти «выгоду» на десятки миллиардов долларов ни на счетах компаний, ни в бюджете не удается.
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