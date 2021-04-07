Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АПР, 21:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 АПР, 21:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией

7 Апреля 2021 477 0 Экономика
Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией

Россия получила дополнительные 30-40 млрд долларов от сделки с Саудовской Аравией и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в апреле 2020 года. К такому выводу пришли в агентстве Fitch, сообщает РБК. С 11,3 млн баррелей в сутки Россия снизила добычу до 8,5 млн и до сих пор в полной мере ее не восстановила.

Заработали на сокращении добычи

  • Мировые цены на нефть выросли после решения России сократить добычу до минимума в апреле 2020 года в рамках сделки ОПЕК+. Это помогло стране заработать дополнительные 30-40 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.
  • Выучка нефтяных компаний была бы на 30-40 млрд меньше, если Россия сохранила добычу на уровне 11,3 млн баррелей, а не сократила до 8,5 млн, нарастив к текущему моменту ее до 10 млн. «И вот эти 30-40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством», – заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
  • Однако выиграли от этого не только нефтяники и бюджет страны, но и простые россияне. По словам Маринченко, это решение помогло стабилизировать курс рубля. «Да, девальвация рубля произошла, но она была бы более существенной, если бы сделки не было», – сказал аналитик. Для справки: курс рубля девальвировался дважды за год – весной, когда сделка была совершена, и осенью, когда цены на нефть росли. В общей сложности рубль подешевел к доллару на 20%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В свою очередь аналитики VYGON Consulting оценивали дополнительные доходы от сокращения добычи нефти Россией в 115 млрд долларов, или 9 трлн руб. При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2020 году составили 5,235 трлн руб. Это на 34% меньше, чем в 2019 году. Так мало от нефти Россия при президенте Владимире Путине еще никогда не получала.
  • Вместе с тем нефтяные компании России несли убытки от соглашения ОПЕК+, а прибыль большинство зарабатывало за счет финансовых операций во время девальвации рубля. Найти «выгоду» на десятки миллиардов долларов ни на счетах компаний, ни в бюджете не удается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани

Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани
Экономика

Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты

Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты
Экономика 1

Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась

Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась
Экономика 1

Набуллина призвала власти не ограничивать цены на продукты

Набуллина призвала власти не ограничивать цены на продукты
Экономика 5

Узнай, страна!

В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС

В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области

Новости дня

17:03 Песков отреагировал на возможную блокировку Zoom Песков отреагировал на возможную блокировку Zoom
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:09 В Кремле прокомментировали ситуацию с падением рубля В Кремле прокомментировали ситуацию с падением рубля
15:35 В России хотят снизить возраст выхода на пенсию В России хотят снизить возраст выхода на пенсию
13:06 Производителям масла и сахара в РФ выделят 9 млрд рублей Производителям масла и сахара в РФ выделят 9 млрд рублей
12:35 В России могут ввести налоговый вычет для клиентов НПФ В России могут ввести налоговый вычет для клиентов НПФ
11:47 Российские врачи выявили 8294 новых случая COVID-19 Российские врачи выявили 8294 новых случая COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:24 МВД сообщило о возможных изменениях в паспортах РФ МВД сообщило о возможных изменениях в паспортах РФ

Узнай, страна!

21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
06 АПР, 20:12 Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области
05 АПР, 22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
05 АПР, 19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
02 АПР, 19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
02 АПР, 17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
02 АПР, 15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter