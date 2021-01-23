Так мало от продажи нефти Россия при Путине еще не получала. Доход упал до 5% ВВП 396 20 Экономика

Минфин представил окончательную оценку исполнения федерального бюджета в 2020 году. Согласно данным ведомства, нефтегазовый экспорт принес казне 5,235 трлн руб. По подсчету бывшего главного экономиста Nordea по России Татьяны Евдокимовой, сырьевая рента снизилась до 5% ВВП – минимума в современной истории России.