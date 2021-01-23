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Так мало от продажи нефти Россия при Путине еще не получала. Доход упал до 5% ВВП

23 Января 2021 396 20 Экономика
Так мало от продажи нефти Россия при Путине еще не получала. Доход упал до 5% ВВП

Минфин представил окончательную оценку исполнения федерального бюджета в 2020 году. Согласно данным ведомства, нефтегазовый экспорт принес казне 5,235 трлн руб. По подсчету бывшего главного экономиста Nordea по России Татьяны Евдокимовой, сырьевая рента снизилась до 5% ВВП – минимума в современной истории России.

Сырьевая модель экономики заканчивается на глазах

  • В 2020 году Россия потеряла 34% нефтегазовых доходов, пишет Finanz со ссылкой на Минфин. За год бюджет получил 5,235 трлн руб. от продажи нефти, нефтепродуктов и газа. Потери по сравнению с 2019 годом составили 2,689 трлн руб.
  • Минимальные поступления были зафиксированы в мае – 214 млрд руб., но под конец года они стабилизировались на уровне 450 млрд руб. в месяц. При этом в 2019 году месячные доходы от нефтегаза достигали 660 млрд руб. ежемесячно.
  • В денежном выражении все не так плохо – доходы от углеводородов откатились к показателям 2017 года. Но вот в отношении их объема к размеру ВВП они просели рекордно. Бывший главный экономистNordea по России Татьяна Евдокимова пишет, что они упали до 5% ВВП. Для сравнения: в 2019-м сырьевая рента составляла 7%, в 2018-м – 8%. В тучные нулевые она доходила до 10%.
  • Также можно говорить о невиданном снижении доли нефтегазовых поступлений в общем доходе бюджета – всего 28%. Это вынужденное «достижение» властей сочетается с выросшей зависимостью от нефти. По расчетам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в 2019 году бюджет балансировался при цене 50 долларов за баррель Urals,а в 2020-м – 80 долларов. Реальная цена была 41 доллар.
  • Для компенсации выпадающей ренты правительство увеличило сбор ненефтегазовых доходов. Они выросли на 1,224 трлн руб., до 13,487 трлн. Так, например, россияне заплатили больше НДС (на 10 млрд руб., а в общей сложности 4,268 трлн руб.) и пошлин и акцизов на импортные товары (на 100 млрд руб., всего 3,738 трлн руб.). Однако основная разница все же была покрыта за счет продаже Сбербанка правительству – сделка обеспечило поступление 1,1 трлн руб. в бюджет.
  • Дефицит бюджета в 2020 году стал рекордным за 11 лет – казна недосчиталась 4,102 трлн руб., или 3,8% ВВП. «Дыра» в бюджете была залатана с помощью государственного долга, в скупке которого приняли участие госбанки – они оплатили 20% дефицита с помощью Центробанка, напечатавшего для них 807 млрд руб.

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  • По мнению экономиста Орловой, власти беспокоит зависимость бюджета от цены нефти. Поэтому Минфин сократил расходы на 2021 год. Но тем не менее бюджет в ближайшие годы будет дефицитным, а это – чисто теоретически – значит, что правительство сохраняет стимулирующую политику для экономики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:51 0 0
пенсионер:

будем писать по-русски. не гомосеки, а гомосексуалисты.

13:44 0 0
7к:

Правильно надо писать по-русски. Не гомосеки, а гомосексуалисты, так конкретнее. Гомосеки -это непонятное слово.

12:41 0 0
Ванализист:

))

12:40 0 0
Ванализист:

)

12:40 0 0
Ванализист:

+

12:38 0 0
пенсионер:

и еще туда надо дописать что гомосеки тут ни при чем

12:32 0 0
Ванализист:

пенсионер, ++ )

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