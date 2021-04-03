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Падение рубля принесло 8 млрд долларов одной нефтяной компании России
3 Апреля 2021 174 1 Экономика
Одна из крупнейших нефтяных компаний России – «Сургутнефтегаз» получила прибыль в размере 729,6 млрд руб. по итогам 2020 года. Заработать эти деньги удалось благодаря «валютной подушке» – 590 млрд руб., или 8 млрд долларов компания извлекла из девальвации рубля. Падение российской валюты на 20% к доллару увеличило «кубышку» «Сургутнефтегаза» с 2,977 до 3,567 трлн руб., пишет «Интерфакс». Таких денег нет у многих стран мира в резервах.
Нефтяная компания с «кубышкой»
- «Сургутнефтегаз» закончила 2020 года с самой большой прибылью среди прочих российских компаний. По российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), компания заработала 729,6 млрд руб. прибыли.
- С одной стороны, «Сургутнефтегаз» третья по объемам добычи нефтяная компания в России и на нее приходится 10% извлекаемой нефти в стране, но с другой – 80% прибыли были получены не за счет операционной деятельности, а за счет «ликвидных активов», иначе говоря – валютной «кубышки», как пишет «Интерфакс».
- У «Сургутнефтегаза» есть гигантская по размерам валютная «кубышка». Девальвация рубля в 2020 году на 20% к доллару и на 32% к евро принесла компании 590 млрд руб., или 8 млрд долларов. «Кубышка» увеличилась с 2,977 до 3,567 трлн руб. Таким образом, сокращение выручки на треть и обвал нефтяных цен не смогли негативно сказаться на показателях компании – выручил упавший рубль.
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- На текущий момент у «Сургутнефтегаза» есть 46,7 млрд долларов на счетах. Для сравнения: золотовалютные резервы Австралии равняются всего 44 млрд долларов, у Венгрии – 41,3 млрд, а у Аргентины – 38,6 млрд. По мнению некоторых аналитиков, компания работает как гигантская «копилка» валюты неизвестно в чьих интересах. Но каждый раз, когда рубль девальвируется, компания щедро выплачивает дивиденды держателям акций. На этот раз она заплатит 6,72 руб. за акцию. Больше было только в 2014 году, когда рубль тоже падал, – 8,21 руб., а также в 2018-м – 7,62 руб. за акцию.
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