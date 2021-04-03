Падение рубля принесло 8 млрд долларов одной нефтяной компании России 174 1 Экономика

Одна из крупнейших нефтяных компаний России – «Сургутнефтегаз» получила прибыль в размере 729,6 млрд руб. по итогам 2020 года. Заработать эти деньги удалось благодаря «валютной подушке» – 590 млрд руб., или 8 млрд долларов компания извлекла из девальвации рубля. Падение российской валюты на 20% к доллару увеличило «кубышку» «Сургутнефтегаза» с 2,977 до 3,567 трлн руб., пишет «Интерфакс». Таких денег нет у многих стран мира в резервах.