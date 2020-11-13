Россия заняла 2 млрд евро. И оплатила санкции за отравление Навального 99 0 Экономика

Минфин России впервые с весны 2019 года вышел на международный рынок заимствований. Государству понадобилось 2 млрд евро иностранной валюты. Аналитики Bloomberg уверяли: более удачного момента для продажи госдолга не найти, Россия сможет занять под низкий процент. Поначалу все действительно выглядело лучше некуда, но во время размещения долговых облигаций глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о санкциях против чиновников Франции и Германии по делу об отравлении Алексея Навального. После этого стоимость заимствований для России резко выросла и Минфину пришлось переплатить за кредит 60 млн евро. Во столько обошлись «зеркальные санкции» россиянам.