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Россия заняла 2 млрд евро. И оплатила санкции за отравление Навального
13 Ноября 2020 99 0 Экономика
Минфин России впервые с весны 2019 года вышел на международный рынок заимствований. Государству понадобилось 2 млрд евро иностранной валюты. Аналитики Bloomberg уверяли: более удачного момента для продажи госдолга не найти, Россия сможет занять под низкий процент. Поначалу все действительно выглядело лучше некуда, но во время размещения долговых облигаций глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о санкциях против чиновников Франции и Германии по делу об отравлении Алексея Навального. После этого стоимость заимствований для России резко выросла и Минфину пришлось переплатить за кредит 60 млн евро. Во столько обошлись «зеркальные санкции» россиянам.
Сами ввели санкции, сами их оплатили
- Минфин полностью выполнил план заимствований на 2020 год в рублях и решил попытать удачу в евро, поскольку в долларах России занимать запрещено. Финансовые власти предложили европейским покупателям долговые бумаги двух видов: 7-летние облигации на 1 млрд евро по ставке около 1% годовых и 12-летние на 1 млрд евро по ставке не более 1,55% годовых.
- Аналитики положительно оценивали действие российских властей – лучшего момента для размещения не найти, были они единодушны. Выборы в США прошли, нефть поднялась до 45 долларов за баррель, угроза санкций снизилась, а Россия – все еще надежный заемщик.
- Однако все пошло не так – неожиданно вмешался МИД России, который вспомнил об отравлении оппозиционера Алексея Навального в Томске и обвинил в его инсценировке власти Германии. Далее глава ведомства Сергей Лавров заявил о введении санкций против чиновников Франции и ФРГ, которые якобы имеют отношение к отравлению.
- Сразу после этого ставка по 7-летним займам для России выросла до 1,125%, а по 12-летним – до 1,85%. В сумме получилось, что на ровном месте российские власти сами себе создали проблему и переплатили за долг 60 млн евро, или 5,4 млрд руб. за его обслуживание. Все по причине несогласованных действий властей – правая рука не знает, что делает левая.
- Тем не менее глава Минфина Антон Силуанов сделал хорошую мину при плохой игре. Он назвал размещение 2 млрд евро долга успешным. По словам представителя Газпромбанка, организовавшего сделку, 40% выпуска приобрели инвесторы из России, а 60% – иностранцы из Европы, Азии и Ближнего Востока.
- Общий долг России в валюте на 1 октября достигал 20,4 млрд долларов. Из них 56% держали иностранцы. Причем 95% долга номинировано в долларах, что делает санкции против него со стороны США крайне опасными для финансовой стабильности страны. Уже сейчас большая часть американских инвесторов не могут вкладывать деньги в долговые обязательства России либо торговать ими.
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