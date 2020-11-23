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Россия займет более 1 трлн руб. другим странам. Не все из них возвращают долги
23 Ноября 2020 20 0 Экономика
Россия – щедрая душа и не оставляет идеи помощи другим государствам в тяжелой ситуации. В бюджете 2021-2023 годов правительство заложило 1,1 трлн руб. для выдачи государственных кредитов другим странам. Деньги будут выданы, несмотря на то, что 25% прежних кредитов России так и не вернулись.
Кредиты для международных партнеров
- Правительство России собирается в 2021-2023 годах выдать государственных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Деньги будут предоставляться для закупки российской продукции и услуг. Газета «Известия» пишет, что на 1 ноября 2020 года Минфин перечислил иностранным заемщикам 120 млрд руб. При этом заемщики вернули России 107 млрд руб.
- Вместе с тем доля просроченной задолженности перед Россией довольно высокая –25%. Другими словами, каждый четвертый рубль не возвращается заемщиками. В связи с этим правительство поручило Минфину контролировать уровень проблемных долгов в общем портфеле кредитов. В 2021 году она должна снизиться до 24%, а к 2023 году – до 23%. То есть радикального решения вопроса не предвидится.
- Инструментов давления на другие государства в этом вопросе у России нет. Все, что может Москва, – предлагать согласовать условия урегулирования задолженности. Но придется учитываться не только интересы федерального бюджета, немаловажную роль будет играть платежеспособность стран-должников.
- Президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в субботу, заявил о необходимости поддержать развивающиеся экономики и реструктурировать их долги. «Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем», – сказал Путин.
- В Минфине пояснили, что 25% долгов, которые Россия не может вернуть, будут в рамках этой инициативы реструктуризированы. «В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам», – отметили в финансовом ведомстве. Но, согласно документам, и через три года около четверти долгов будут оставаться проблемными.
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