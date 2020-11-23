Россия займет более 1 трлн руб. другим странам. Не все из них возвращают долги 20 0 Экономика

Россия – щедрая душа и не оставляет идеи помощи другим государствам в тяжелой ситуации. В бюджете 2021-2023 годов правительство заложило 1,1 трлн руб. для выдачи государственных кредитов другим странам. Деньги будут выданы, несмотря на то, что 25% прежних кредитов России так и не вернулись.