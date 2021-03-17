Россия вошла в пятерку стран по росту цен на жилье 139 0 Экономика

Рост цен на жилую недвижимость в России стал одним из самых сильных в мире. По итогам 2020 года страна вошла в пятерку стран, в которых квадратные метры дорожали наибольшими темпами. За год недвижимость в России подорожала на 14%. Больше жилье стало стоить только в Турции, Новой Зеландии и Словакии. Но даже в Люксембурге, США и Швеции рост цен был не таким взрывным.