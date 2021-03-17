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Россия вошла в пятерку стран по росту цен на жилье

17 Марта 2021 139 0 Экономика
Россия вошла в пятерку стран по росту цен на жилье

Рост цен на жилую недвижимость в России стал одним из самых сильных в мире. По итогам 2020 года страна вошла в пятерку стран, в которых квадратные метры дорожали наибольшими темпами. За год недвижимость в России подорожала на 14%. Больше жилье стало стоить только в Турции, Новой Зеландии и Словакии. Но даже в Люксембурге, США и Швеции рост цен был не таким взрывным.

Очередной рекорд по росту

  • Россия установила очередной рекорд по росту цен – на этот раз на жилье. В 2020 году его стоимость выросла на 14%. Это позволило России войти в пятерку стран, где жилая недвижимость дорожала сильнее всего в мире, пишет ТАСС со ссылкой на доклад международной консалтинговой группы Knight Frank.
  • Вперед России ушли Турция с галопирующей инфляцией и сильнейшей девальвацией лиры – там недвижимость взлетела в цене на 30,3%. Затем идет Новая Зеландия – 18,6% и Словакия – 16%. России досталось «почетное» четвертое место из 56 стран.
  • Почти догнал Россию Люксембург, где рост цены на квадратные метры достиг 13,6%. Сильно отстали Польша (10,9%) и США (10,4%). В Швеции цена повысилась на 10,9%, а в Австрии – на 10%. По данным Knight Frank, рост цен отмечен в 89% странах, но среднемировые темпы роста за последние три года не превышают 5,6%. Таким образом, рост цен в России почти в три раза больше мирового.
  • Есть и страны, где цены падали в 2020 году. Это Испания (падение на 1,8%) и Венгрия (2,5%). Но больше всего недвижимость подешевела в Индии – на целых 3,6%.

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  • Жилье дорожает по всему миру из-за низких процентных ставок, которые подстегивают спрос на недвижимость. Более того, «многие сейчас ищут домашний офис и объекты с придомовой территорией», пишут аналитики Knight Frank. Но в 2021 году цены могут упасть. Все будет зависеть от темпов вакцинации и восстановления экономики. По мере того как правительства будут сворачивать меры стимулирования ипотечные кредиты будут дорожать, что охладит рынок.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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