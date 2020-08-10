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Россия прогнула Кипр. Налоги на олигархов взлетят
10 Августа 2020 1447 3 Экономика
Под угрозой денонсации договора об избежании двойного налогообложения Кипр повысил ставку налога на проценты и дивиденды из России. Минфин добивался от кипрской стороны отмены всех налоговых льгот после заявления президента Владимира Путин о пересмотре отношений с офшорами в марте. То же самое Минфин требует от Мальты и Люксембурга. Но именно Кипр является крупнейшей офшорной юрисдикцией для России – в 2019 году туда было выведено 14,5 млрд долларов (1,4 трлн руб.), а обратно получено только 8,1 млрд долларов. Всего же на Кипре россияне держат около 200 млрд долларов, которые были выведены туда без уплаты налогов.
Россия добилась повышения налогов
- Об урегулировании вопроса с Россией заявил министр финансов Кипра Константинос Петридис. Он назвал новое соглашение с Москвой важным и взаимовыгодным, а саму процедуру переговоров «восстановлением доверия к экономическим связям между Россией и Кипром».
- Минфин РФ по поручению Путина добивался от Кипра введения налога в 15% на доходы в виде дивидендов и на выплату процентов по кредитам. Однако это требовало корректировки соглашения об избежании двойного налогообложения. Не добившись согласия вводить налог, Россия объявила о денонсации соглашения 3 августа. Тогда в Минфине Кипра пообещали урегулировать вопрос с российской стороной.
- В результате Кипр принял предложение Минфина и ввел 15% ставку налога на проценты и дивиденды из России. Благодаря этому бюджет России будет получать дополнительные 130-150 млрд руб. ежегодно. Вырученные от этого средства власти обещают направить на помощь семьям с детьми и помощь безработным.
- До этого российские компании, зарегистрированные на Кипре, выводили дивиденды и уплачивали проценты по кредитам по ставке 5-10%. Подобная возможность будет сохранена за теми компаниями, которые будут признаны институциональными инвесторами с долей участия более 15%. Для них по прежней шкале будут облагаться банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции.
- Аналогичным образом Минфин собирается пересмотреть отношения с Мальтой и Люксембургом, чтобы увеличить доходы от перевода средств в офшоры. Переговоры с двумя другими популярными юрисдикциями планируется завершить в течение месяца.
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Насмешили. -И что,папа,ты будешь меньше пить? -Нет,вы с мамой будете меньше есть. Ну и скинуться всем народом,конечно придется на гуманитарную помощь страдальцам.Как-то всё.
простому работяге от того ни жарко ни холодно и наша з/п не подскочит до потолков
Ура, теперь Кипр будет получать больше с украденных в России денег. Вот это перемога.