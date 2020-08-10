Россия прогнула Кипр. Налоги на олигархов взлетят 1447 3 Экономика

Под угрозой денонсации договора об избежании двойного налогообложения Кипр повысил ставку налога на проценты и дивиденды из России. Минфин добивался от кипрской стороны отмены всех налоговых льгот после заявления президента Владимира Путин о пересмотре отношений с офшорами в марте. То же самое Минфин требует от Мальты и Люксембурга. Но именно Кипр является крупнейшей офшорной юрисдикцией для России – в 2019 году туда было выведено 14,5 млрд долларов (1,4 трлн руб.), а обратно получено только 8,1 млрд долларов. Всего же на Кипре россияне держат около 200 млрд долларов, которые были выведены туда без уплаты налогов.