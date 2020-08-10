Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 АВГ, 14:22 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

11 АВГ, 14:22 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия прогнула Кипр. Налоги на олигархов взлетят

10 Августа 2020 1447 3 Экономика
Россия прогнула Кипр. Налоги на олигархов взлетят

Под угрозой денонсации договора об избежании двойного налогообложения Кипр повысил ставку налога на проценты и дивиденды из России. Минфин добивался от кипрской стороны отмены всех налоговых льгот после заявления президента Владимира Путин о пересмотре отношений с офшорами в марте. То же самое Минфин требует от Мальты и Люксембурга. Но именно Кипр является крупнейшей офшорной юрисдикцией для России – в 2019 году туда было выведено 14,5 млрд долларов (1,4 трлн руб.), а обратно получено только 8,1 млрд долларов. Всего же на Кипре россияне держат около 200 млрд долларов, которые были выведены туда без уплаты налогов.

Россия добилась повышения налогов

  • Об урегулировании вопроса с Россией заявил министр финансов Кипра Константинос Петридис. Он назвал новое соглашение с Москвой важным и взаимовыгодным, а саму процедуру переговоров «восстановлением доверия к экономическим связям между Россией и Кипром».
  • Минфин РФ по поручению Путина добивался от Кипра введения налога в 15% на доходы в виде дивидендов и на выплату процентов по кредитам. Однако это требовало корректировки соглашения об избежании двойного налогообложения. Не добившись согласия вводить налог, Россия объявила о денонсации соглашения 3 августа. Тогда в Минфине Кипра пообещали урегулировать вопрос с российской стороной.
  • В результате Кипр принял предложение Минфина и ввел 15% ставку налога на проценты и дивиденды из России. Благодаря этому бюджет России будет получать дополнительные 130-150 млрд руб. ежегодно. Вырученные от этого средства власти обещают направить на помощь семьям с детьми и помощь безработным.
  • До этого российские компании, зарегистрированные на Кипре, выводили дивиденды и уплачивали проценты по кредитам по ставке 5-10%. Подобная возможность будет сохранена за теми компаниями, которые будут признаны институциональными инвесторами с долей участия более 15%. Для них по прежней шкале будут облагаться банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции.
  • Аналогичным образом Минфин собирается пересмотреть отношения с Мальтой и Люксембургом, чтобы увеличить доходы от перевода средств в офшоры. Переговоры с двумя другими популярными юрисдикциями планируется завершить в течение месяца.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
13:16 0 0
Тета:

Насмешили. -И что,папа,ты будешь меньше пить? -Нет,вы с мамой будете меньше есть. Ну и скинуться всем народом,конечно придется на гуманитарную помощь страдальцам.Как-то всё.

13:10 0 0
додон:

простому работяге от того ни жарко ни холодно и наша з/п не подскочит до потолков

08:49 0 1
Dmitri:

Ура, теперь Кипр будет получать больше с украденных в России денег. Вот это перемога.

Статьи

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
Политика

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
Политика

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему
Экономика

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
Экономика

Новости бизнеса

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Узнай, страна!

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

Новости дня

12:17 В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:56 Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:36 ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды
11:13 В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
10:57 В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку
10:31 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:54 МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

Узнай, страна!

14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
10 АВГ, 12:33 Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо
10 АВГ, 12:17 В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter