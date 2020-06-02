Россия продала 20% запасов зерна. Стране нужна валюта 163 0 Экономика img_copyright

Вывоз зерна из России ускорился в марте и апреле, когда страна столкнулась с рекордным падением цен на нефть и иссякающим притоком иностранной валюты. По оценке центра «СовЭкон», за два месяца Россия экспортировала на мировой рынок в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, а именно – 7,9 млн тонн.