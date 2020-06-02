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Россия продала 20% запасов зерна. Стране нужна валюта
2 Июня 2020 163 0 Экономика
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Вывоз зерна из России ускорился в марте и апреле, когда страна столкнулась с рекордным падением цен на нефть и иссякающим притоком иностранной валюты. По оценке центра «СовЭкон», за два месяца Россия экспортировала на мировой рынок в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, а именно – 7,9 млн тонн.
В ожидании нового урожая
- Россия распродала 20% запасов зерна из хранилищ. На 1 марта 2020 года, согласно Росстату, в запасе у страны было 38,3 млн тонн, из которых 7,9 тонн были отправлены на экспорт для получения валютной выручки.
- Если учесть собственное потребление, объем запасов упал к 1 мая до 18,6 млн тонн – самого низкого уровня с 2014 года. При этом больше половины – 10 млн тонн – в запасах составляет пшеница.
- В конце апреля, в связи со сложившейся ситуацией, правительство ввело запрет на вывоз зерна. Ограничение было введено впервые за 9 лет и не коснулось стран ЕАЭС, на рынки которых поставки до сих пор разрешены.
- С 13 апреля власти сдерживают рост цен за счет продаж из государственного зернового фонда. Интервенции производятся на Национальной товарной бирже, где переработчики закупают зерно у государства. К концу мая власти продали 1,426 млн тонн на внутреннем рынке за 17,181 млрд руб. Это почти равняется лимиту в 1,5 млн тонн для такого рода интервенций.
- Теперь власти рассчитывают на новый сбор пшеницы – по прогнозам, урожай должен вырасти с 74,5 до 81,2 млн тонн. В том числе благодаря «увеличению посевных площадей и в целом благоприятных погодных условий», пишут в «СовЭкон».
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