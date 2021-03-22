Россия предложила Китаю отказаться от доллара вместе 157 0 Экономика

России и Китаю необходимо совместно уходить от доллара и международных платежных систем, которые контролируются Западом. С таким заявлением в интервью китайским СМИ выступил глава МИД России Сергей Лавров перед официальным визитом в страну. Российский министр уверен, что США стараются ограничить возможности технологического развития России и Китая и поэтому страны должны «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии».