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Россия предложила Китаю отказаться от доллара вместе

22 Марта 2021 157 0 Экономика
Россия предложила Китаю отказаться от доллара вместе

России и Китаю необходимо совместно уходить от доллара и международных платежных систем, которые контролируются Западом. С таким заявлением в интервью китайским СМИ выступил глава МИД России Сергей Лавров перед официальным визитом в страну. Российский министр уверен, что США стараются ограничить возможности технологического развития России и Китая и поэтому страны должны «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии».

Россия и Китай – счастливы вместе

  • России и Китаю нужно уходить от доллара и международных платежных систем, чтобы «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии», приводит слова Лаврова агентство ТАСС. По мнению министра, США пытаются ограничить технологическое развитие России и Китая, но страны не должны зависеть от «причуд» западных партнеров.
  • Лавров обвинил Запад в продвижении «своей идеологизированной повестки дня». Эта повестка, по словам министра, нацелена на «сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран». Лавров заявил, что политика Запада в этом плане находится «на неправильной стороне истории». «Исторический процесс все равно возьмет свое», – подчеркнул министр.
  • Глава МИД России призвал Китай «укреплять свою самостоятельность», отказаться от доллара и международных платежных систем. В частности, он предложил перейти к расчетам в национальных и мировых валютах, «альтернативных доллару».
  • Россия уже идет по пути отказа от доллара – Центробанк избавился от вложений в американский госдолг и снизил долю доллара в золотовалютных резервах до 20%. Торговля сырьем России в 2013 году была на 80% обеспечена долларами, а в 2020 году – на 49%. Доля долларовых займов в долгах госкорпораций снизилась до 37%. Однако частный бизнес и россияне от доллара не хотят отказываться. На Московской бирже доля доллара в обороте валютных торгов выросла до 83%.

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  • Призывы Лаврова вряд ли будут услышаны в Китае. Народный банк Китая не пошел по пути ЦБ РФ и не стал отказываться от американского долга. Напротив, он увеличил вложения в него с 1,078 до 1,095 трлн долларов на январь 2021 года. Китай вкладывает деньги в долг США по одной простой причине: у США сохраняется дефицит торгового счета в товарообороте с Китаем. Поэтому Китай получает большое количество долларов, которые он не может потратить на товары, но может вложить в американские ценные бумаги под проценты. Это он и делает, финансируя торговым профицитом с США государственный долг страны. Вследствие этого ни о каком отказе от доллара Китай и не думает.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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