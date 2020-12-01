Россия поспорила с Саудовской Аравией из-за нефти. Соглашение под угрозой 109 0 Экономика

Крупнейшие нефтедобывающие страны – Россия и Саудовская Аравия – снова не могут прийти к согласию по поводу сокращения добычи. Россия сильнее всего пострадала из-за предыдущего ограничения и настаивает на постепенном наращивании добычи уже с января 2021 года. Но Саудовская Аравия требует сохранять добычу на текущем уровне как минимум до 1 апреля следующего года. Аналитики Rystad Energy провели собственные расчеты и пришли к выводу, что права в этом споре Саудовская Аравия. Но надо действовать еще решительнее.