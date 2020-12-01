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Россия поспорила с Саудовской Аравией из-за нефти. Соглашение под угрозой
1 Декабря 2020 109 0 Экономика
Крупнейшие нефтедобывающие страны – Россия и Саудовская Аравия – снова не могут прийти к согласию по поводу сокращения добычи. Россия сильнее всего пострадала из-за предыдущего ограничения и настаивает на постепенном наращивании добычи уже с января 2021 года. Но Саудовская Аравия требует сохранять добычу на текущем уровне как минимум до 1 апреля следующего года. Аналитики Rystad Energy провели собственные расчеты и пришли к выводу, что права в этом споре Саудовская Аравия. Но надо действовать еще решительнее.
Борьба с излишками нефти продолжается
- Страны ОПЕК+ должны 1 декабря принять решение о дальнейшей судьбе нефтяной сделки. Россия и Саудовская Аравия представляют два подхода: первая считает возможным увеличивать добычу уже с 1 января 2021 года, вторая требует придерживаться текущих объемов до 1 апреля. Третья по величине страна – участница сделки ОАЭ вообще полагает, что продлевать действующее соглашение, когда некоторые участники не выполняют свои квоты, не имеет смысла.
- В апреле страны договорились ограничить общую добычу на 9,7 млн баррелей в сутки с последующем снижением до 7,7 млн баррелей в августе и до 5,8 млн баррелей в январе 2021 года. Но вторая волна коронавируса снова ударила по спросу и привела к росту излишков на мировом нефтяном рынке.
- Больше всего урезала добычу Россия – на 2 млн баррелей в день, или на 18%. Саудовская Аравия – на 900 тыс. баррелей, или на 9%, ОАЭ – на 700 тыс. баррелей, или на 22%. Именно поэтому Россия и ОАЭ спорят с Саудовской Аравией.
- Как отмечали источники ТАСС, встреча 1 декабря должна была быть «трудной и долгой». Однако они уверяли – страны придут к согласию, «как это всегда было». Тем не менее в самый последний момент встреча сорвалась и была перенесена на 3 декабря. Стороны решили посвятить дополнительные два дня переговорам. Известно, что поздно вечером 30 ноября вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с главами российских нефтяных компаний и решил не разглашать его результаты.
- Впрочем, согласно подсчетам Rystad Energy, у стран ОПЕК+ не так уж много вариантов. Если добыча вырастет с января 2021 года, как требует Россия, то к концу мая в мире появится 200 млн баррелей лишней нефти. Это два дня мирового потребления.
- Если страны пойдут путем, который предлагает Саудовская Аравия, и отложат увеличение добычи до апреля, то к маю объем излишков составит 115 млн баррелей. И только при продлении ограничений до середине 2021 года избыток нефти в марте не превысит 90 млн баррелей, а к концу июня миру будет не хватать нефти. В этом случае цены устойчиво вырастут до 55 долларов за баррель. Поэтому странам стоит подумать над жестким вариантом.
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