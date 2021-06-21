Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021» 47 0 Экономика

Вооруженные силы РФ отработают новую систему военного финансирования на совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021». Мероприятия, как и обычно, пройдут в сентябре. В Минобороны обещают продемонстрировать «инновационную схему финансового обеспечения войск в военное время». Основываться она будет на национальной платежной системе.