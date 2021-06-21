Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021»
21 Июня 2021 47 0 Экономика
Вооруженные силы РФ отработают новую систему военного финансирования на совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021». Мероприятия, как и обычно, пройдут в сентябре. В Минобороны обещают продемонстрировать «инновационную схему финансового обеспечения войск в военное время». Основываться она будет на национальной платежной системе.
Военный бюджет отработают на учениях
- В связи с изменившимся характером современных войн Генштаб ВС РФ, Минфин и Национальный центр управления оборой, а также Центробанк и Федеральное казначейство разработали документ по особенностям обеспечения армии в военное время. Российская армия будет отрабатывать его на учениях в России и Белоруссии с 10 по 16 сентября этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Татьяну Шевцову.
- Чиновница объяснила, что сегодня войны отличаются от географических войн прошлого – они носят геополитический, информационный и гибридный тип. «В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время», – сказала Шевцова.
- Новая схема позволит в военное время финансовым органам России обеспечить «бесперебойное финансовое обеспечение войск», в том числе при отсутствии каналов для связи, перебоев энергоснабжения. Для этого, заверила Шевцова, будет использоваться национальная платежная система.
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- Во время учений «Запад-2021» Россия и Белоруссия будут отрабатывать защиту Союзного государства от «Запада». Перед стратегическими командно-штабными учениями Россия проведет комплекс специальных учений, на которых войска освоят новые виды обеспечения на практике. Маневры проводятся по инициативе президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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