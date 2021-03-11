Россия отказывается от доллара в резервах и торговле с Китаем 304 0 Экономика

Россия пошла по пути отказа от доллара в формировании резервов и торговле с крупнейшими экономическими партнерами. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. По словам спикера нижней палаты парламента, расчеты в национальных валютах со странами ЕАЭС выросли до 74%, а в Фонде национального благосостояния доля доллара снизилась с 45% до 35%.