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Россия отказывается от доллара в резервах и торговле с Китаем
11 Марта 2021 304 0 Экономика
Россия пошла по пути отказа от доллара в формировании резервов и торговле с крупнейшими экономическими партнерами. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. По словам спикера нижней палаты парламента, расчеты в национальных валютах со странами ЕАЭС выросли до 74%, а в Фонде национального благосостояния доля доллара снизилась с 45% до 35%.
Россия отворачивается от доллара
- Российские власти последовательно снижают зависимость от доллара и увеличивают расчеты в национальных валютах с торговыми партнерами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
- По его словам, со странами Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан) расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Также растет торговля в нацвалютах с Китаем и Турцией. Кроме этого, Минфин России в феврале изменил валютную структуру Фонда национального благосостояния, заменив 10% долларов на йену и юань (это привело к потере 3,7 млрд руб.). Теперь в долларах хранится 35% Фонда вместо 45%, хотя Минфин собирается купить дополнительно 33 млрд долларов в этом году.
- Независимые эксперты скептично оценивают попытки российских властей снизить зависимость от доллара. По данным ING, дедолларизация произошла лишь в сферах, подчиненных госконтролю. Во-первых, Центробанк отказался от вложений в американский госдолг и снизил долю в золотовалютных резервах до 20%. Во-вторых, доля доллара в сделках по торговле сырьем упала с 80% до 49% за 7 лет благодаря переходу на евро и юань. В-третьих, долги госкорпораций были переведены в евро и рубли, что снизило долю долларовых займов до 37%.
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- В свою очередь, в частном секторе ничего не поменялось – на конец 2020 года иностранные активы сектора в долларах составляли 45%. При этом доля доллара в обороте валютных торгов на Московской бирже даже выросла и достигла 83%. Поэтому ни о каком отказе от доллара говорить не приходится.
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