Россия опередила крупнейшие экономки по военным расходам в 2020 году 367 4 Экономика

В 2020 году Россия потратила на оборону 4,3% ВВП, или 61,7 млрд долларов. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по отношению к ВВП доля расходов России оказалась больше чем расходы США, Китая, Индии, Германии и Франции. Из развитых стран больше на оборону тратит только Израиль – 5,6% ВВП.