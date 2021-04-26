Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 АПР, 20:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 АПР, 20:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия опередила крупнейшие экономки по военным расходам в 2020 году

26 Апреля 2021 367 4 Экономика

В 2020 году Россия потратила на оборону 4,3% ВВП, или 61,7 млрд долларов. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по отношению к ВВП доля расходов России оказалась больше чем расходы США, Китая, Индии, Германии и Франции. Из развитых стран больше на оборону тратит только Израиль – 5,6% ВВП.

Россия – чемпион по тратам на оборону

  • В 2020 году военный бюджет России вырос на 2,5% и составил 61,7 млрд долларов, пишут эксперты SIPRI. Но вместе с тем расходы были меньше плана на 6,6%. Таким образом, Россия потратила 4,3% ВВП на оборону. Это больше, чем у стран НАТО и крупнейших экономик мира, отмечают эксперты.
  • Так, например, США потратили 3,7% ВВП, Китай – 1,7%, Индия – 2,9%, Великобритания – 2,2%, Германия – 1,4%, Франция – 2,1%. Но в номинальном выражении Россия все же уступила трем странам: США потратили 778 млрд долларов, Китай – 252 млрд, а Индия – 72,9 млрд.
  • Больше России на оборону по отношению к размерам собственной экономики тратит только Израиль – 5,6% ВВП. Страна находится в конфликте с Палестиной, Сирией и Ливаном. Турция, которая так же как и России ведет военные кампании в Ливии и Сирии, потратила на оборону 2,8% ВВП. Уступают России такие страны, как Пакистан (4% ВВП) и Ирак (4,1%).
  • В топ-40 стран средний расход на оборону достигал 2,4% ВВП. По этому показателю Россия тяготеет к африканским и ближневосточным странам. К примеру, Алжир направил 6,7% ВВП на военный бюджет, Саудовская Аравия – 8,4%, а Кувейт – 6,5%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • За последние 11 лет экономика России выросла всего на 9,9%, тогда как мировая – на 31,2%, а китайская на 101%. Доходы россиян и вовсе вернулись на уровень 2010 года. Но военный бюджет вырос на 26%. Для сравнения: в США он сократился на 10%, а в Великобритании – на 4,2%. Лишь в прошлом году США увеличили военный бюджет на 4,4%, чтобы профинансировать исследования и разработки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
18:44 1 0
И.И..:

вся показуха рассчитана на люмпен пролетариат, который и рассчитается за все. гонка вооружений довела СССР до краха, депрессия в РФ связана с тем же самым и закончится так же, ибо система сменила лишь вывеску и название оставшись той же КПСС.

И
18:39 1 0
И.И..:

вы плохо знаете экономику и политику партии, а потому сверхдержавами становятся те, у кого в порядке все с экономикой, а не те, которые изображают гору мускулов, являясь банкротами и находясь в депрессивном состоянии. ОМП, это не признак сверхдержавности и величия, а всего лишь способ честь за стол переговоров на равных с другими. во всем остальном, величие сводится к продаже сырья и закупке технологий и оборудования для производства устаревших гор вооружений в ВАПК, которое по сути ни на что не способно и есть закредитованный банкрот.

Щ
17:58 0 1
Щорс:

Можно сколь угодно возмущаться расходами на ВПК, тем не менее свехдержавой делают державу 3 кита: экономика, политика, военка.

И
16:26 0 0
И.И..:

расходы на милитаризм в 4% ведут к стагнации экономики развитых стран, а потому, там в черту и в 2% переходить не желают. РФ к развитым не относится. депрессия экономики РФ связана прежде всего с расходами, прежде всего в тот сектор, от которого нет отдачи-ВПК. все остальное есть лишь следствие , где правительство и ЦБ качаются на качелях экономической реальности выполняя требования партии и руководства, в следствии чего происходит частая смена монетарной политики, насыщающая страну свеженапечатанными рублями экономика и население-есть доноры государства, которых не спрашивают, но из которых выкачивают. все действия правительства и ЦБ, есть повторение антикризисных мероприятий ФРС США столетней давности, что есть депрессия, но не великая, ибо российская ни на кого не влияет кроме как на собственное население.

Статьи

«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем

«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
Экономика 1

Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину

Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину
Экономика 1

Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство

Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство
Экономика 5

Заключенных могут послать строить БАМ. Последний раз они это делали в 1930-х в ГУЛАГе

Заключенных могут послать строить БАМ. Последний раз они это делали в 1930-х в ГУЛАГе
Экономика 2

Узнай, страна!

Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области

Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области

В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола

В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола

Новости дня

17:43 Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны
Голикова «обязала» работодателей заплатить за выходные с 4 по 7 мая
Голикова «обязала» работодателей заплатить за выходные с 4 по 7 мая
15:47 ФАС поищет «двойные стандарты» в иностранных сладостях, чае и кофе ФАС поищет «двойные стандарты» в иностранных сладостях, чае и кофе
15:19 Выходные в мае будут не для всех. Путин подписал указ Выходные в мае будут не для всех. Путин подписал указ
14:37 Снос памятника Дзержинскому прокуратура Москвы признала незаконным Снос памятника Дзержинскому прокуратура Москвы признала незаконным
12:14 «Место не имеет значения». Зеленский готов где угодно встретиться с Путиным «Место не имеет значения». Зеленский готов где угодно встретиться с Путиным
11:32 Имя Лужкова предложили присвоить одной из улиц Москвы – «безымянной» и без домов Имя Лужкова предложили присвоить одной из улиц Москвы – «безымянной» и без домов
«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
«Кошмар для России». Нефти предрекли падение до 10 долларов в ближайшем будущем
10:12 Россиянам нужно минимум 50-80 тысяч рублей для «достойной жизни» Россиянам нужно минимум 50-80 тысяч рублей для «достойной жизни»

Узнай, страна!

18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
Китай усилит поддержку России в ответ на санкции США
Китай усилит поддержку России в ответ на санкции США
17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
22 АПР, 20:00 Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области
Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину
Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину
22 АПР, 13:29 Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области
22 АПР, 12:36 Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области
21 АПР, 21:03 Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области
21 АПР, 20:19 В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter