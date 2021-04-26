Россия опередила крупнейшие экономки по военным расходам в 2020 году
26 Апреля 2021 367 4 Экономика
В 2020 году Россия потратила на оборону 4,3% ВВП, или 61,7 млрд долларов. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по отношению к ВВП доля расходов России оказалась больше чем расходы США, Китая, Индии, Германии и Франции. Из развитых стран больше на оборону тратит только Израиль – 5,6% ВВП.
Россия – чемпион по тратам на оборону
- В 2020 году военный бюджет России вырос на 2,5% и составил 61,7 млрд долларов, пишут эксперты SIPRI. Но вместе с тем расходы были меньше плана на 6,6%. Таким образом, Россия потратила 4,3% ВВП на оборону. Это больше, чем у стран НАТО и крупнейших экономик мира, отмечают эксперты.
- Так, например, США потратили 3,7% ВВП, Китай – 1,7%, Индия – 2,9%, Великобритания – 2,2%, Германия – 1,4%, Франция – 2,1%. Но в номинальном выражении Россия все же уступила трем странам: США потратили 778 млрд долларов, Китай – 252 млрд, а Индия – 72,9 млрд.
- Больше России на оборону по отношению к размерам собственной экономики тратит только Израиль – 5,6% ВВП. Страна находится в конфликте с Палестиной, Сирией и Ливаном. Турция, которая так же как и России ведет военные кампании в Ливии и Сирии, потратила на оборону 2,8% ВВП. Уступают России такие страны, как Пакистан (4% ВВП) и Ирак (4,1%).
- В топ-40 стран средний расход на оборону достигал 2,4% ВВП. По этому показателю Россия тяготеет к африканским и ближневосточным странам. К примеру, Алжир направил 6,7% ВВП на военный бюджет, Саудовская Аравия – 8,4%, а Кувейт – 6,5%.
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- За последние 11 лет экономика России выросла всего на 9,9%, тогда как мировая – на 31,2%, а китайская на 101%. Доходы россиян и вовсе вернулись на уровень 2010 года. Но военный бюджет вырос на 26%. Для сравнения: в США он сократился на 10%, а в Великобритании – на 4,2%. Лишь в прошлом году США увеличили военный бюджет на 4,4%, чтобы профинансировать исследования и разработки.
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вся показуха рассчитана на люмпен пролетариат, который и рассчитается за все. гонка вооружений довела СССР до краха, депрессия в РФ связана с тем же самым и закончится так же, ибо система сменила лишь вывеску и название оставшись той же КПСС.
вы плохо знаете экономику и политику партии, а потому сверхдержавами становятся те, у кого в порядке все с экономикой, а не те, которые изображают гору мускулов, являясь банкротами и находясь в депрессивном состоянии. ОМП, это не признак сверхдержавности и величия, а всего лишь способ честь за стол переговоров на равных с другими. во всем остальном, величие сводится к продаже сырья и закупке технологий и оборудования для производства устаревших гор вооружений в ВАПК, которое по сути ни на что не способно и есть закредитованный банкрот.
Можно сколь угодно возмущаться расходами на ВПК, тем не менее свехдержавой делают державу 3 кита: экономика, политика, военка.
расходы на милитаризм в 4% ведут к стагнации экономики развитых стран, а потому, там в черту и в 2% переходить не желают. РФ к развитым не относится. депрессия экономики РФ связана прежде всего с расходами, прежде всего в тот сектор, от которого нет отдачи-ВПК. все остальное есть лишь следствие , где правительство и ЦБ качаются на качелях экономической реальности выполняя требования партии и руководства, в следствии чего происходит частая смена монетарной политики, насыщающая страну свеженапечатанными рублями экономика и население-есть доноры государства, которых не спрашивают, но из которых выкачивают. все действия правительства и ЦБ, есть повторение антикризисных мероприятий ФРС США столетней давности, что есть депрессия, но не великая, ибо российская ни на кого не влияет кроме как на собственное население.