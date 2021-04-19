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Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале

19 Апреля 2021 565 0 Экономика

Экономика России в ближайшие 10-15 лет будет расти темпами 1,4-1,8% ВВП в год. Если учесть, что с 2009 года экономика прибавляет в среднем 0,9% в год, то это крайне оптимистический сценарий. На текущий момент Россия выглядит хуже Советского Союза в период его упадка с 1979 по 1990-ый год – тогда экономика СССР росла на 1,5% в год. Эксперты Высшей школы экономики в докладе к XXII Апрельской международной конференции видят причину отставания России в сокращении численности трудоспособного населения и низкой производительности труда.

Во всем виновата плохая демография

  • Российская экономика продолжит стагнировать и отставать от мира в ближайшие 10-15 лет. Эксперты ВШЭ прогнозируют средние темпы роста в период до 2036 года в 1,4-1,8% в год. В докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?» говорится, что это будет напрямую связано с сокращением численности трудоспособного населения, низкой производительностью труда и недостаточными инвестициями в человеческий капитал.
  • Эксперты объясняют связь следующим образом: при снижении трудоспособного населения возникнет давление на занятость. При этом доля работников в возрасте старше 40 лет сильно увеличится, а молодых кадров будет все меньше. Это, по мнению авторов доклада, крайне неблагоприятно с точки зрения экономического роста и производительности труда.
  • К этому добавляется проблема низкой квалификации работников. Сегодня каждый десятый трудящийся в России – мигрант. Производительность мигрантов ниже средней производительности российских работников, но это не мешает тому, что в некоторых отраслях доля мигрантов составляет до трети. Зависимость от рабочей силы мигрантов в некоторых регионах России только растет и в обозримом будущем не исчезнет.
  • Также эксперты считают, что российская экономика использует человеческие ресурсы неэффективно. Мало средств вкладывается в обучение и повышение квалификации работников. Среди молодых работников подобными программами охвачены 30% сотрудников, а в старших группах всего 3-5%. В Западной Европе, к примеру, охват программами повышения квалификации только среди возрастных сотрудников (50 лет и старше) достигает 60%.
  • Между тем Россия с 2009 по текущий год выглядит хуже, чем СССР во времена застоя. Если СССР с 1979 по 1990 год рос в среднем на 1,5% ВВП в год, то нынешняя Россия так и не вышла из стагнации 2009 года и прибавляла всего 0,9% в год на протяжении 11 лет и увеличилась всего на 9,9%. Мировая экономика тем временем выросла на 31,2%, а китайская – на 101%.

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  • Россия стремительно теряет экономический вес в мировом рейтинге стран. По ВВП на душу населения страна занимает 65-5 место с показателем 10 тыс. долларов. Вперед вырвался Китай (10,5 тыс. долларов) и Малайзия (10,3 тыс.). Семь лет назад Россия превосходила Китай в 2,2 раза. По паритету покупательской способности Россия оказалась на 53 месте, отстав от Турции, Румынии и Пуэрто-Рико. По тому же показателю экономика США в 2013 году была больше российской в 4,5 раза, а сегодня – в 5,1 раза.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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