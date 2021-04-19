Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале 565 0 Экономика

Экономика России в ближайшие 10-15 лет будет расти темпами 1,4-1,8% ВВП в год. Если учесть, что с 2009 года экономика прибавляет в среднем 0,9% в год, то это крайне оптимистический сценарий. На текущий момент Россия выглядит хуже Советского Союза в период его упадка с 1979 по 1990-ый год – тогда экономика СССР росла на 1,5% в год. Эксперты Высшей школы экономики в докладе к XXII Апрельской международной конференции видят причину отставания России в сокращении численности трудоспособного населения и низкой производительности труда.