Россия не выйдет из кризиса в 2021 году из-за скупости властей 972 1 Экономика

Правительство России сократило расходы бюджета в 2021 году на 9% по сравнению с текущим годом. В общей сложности «под нож» пошли 2,2 трлн руб., по большей части из социальных статей – здравоохранение, пенсионное обеспечение и т.д. Сокращение бюджетных расходов приведет к потере 2% ВВП, предупреждают аналитики. Между тем, Минэкономразвития обещает рост на 3,3% в следующем году после падения на 4,5% в 2020 году. В Кремле по старой схеме списывают все не на внутренние проблемы России и конкретные действия властей, которые приводят к таким результатам, а на «всемирный кризис», который постоянно мешает российским властям быть успешными в своей политике.