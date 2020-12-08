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Россия не выйдет из кризиса в 2021 году из-за скупости властей
8 Декабря 2020 972 1 Экономика
Правительство России сократило расходы бюджета в 2021 году на 9% по сравнению с текущим годом. В общей сложности «под нож» пошли 2,2 трлн руб., по большей части из социальных статей – здравоохранение, пенсионное обеспечение и т.д. Сокращение бюджетных расходов приведет к потере 2% ВВП, предупреждают аналитики. Между тем, Минэкономразвития обещает рост на 3,3% в следующем году после падения на 4,5% в 2020 году. В Кремле по старой схеме списывают все не на внутренние проблемы России и конкретные действия властей, которые приводят к таким результатам, а на «всемирный кризис», который постоянно мешает российским властям быть успешными в своей политике.
Скупая экономическая политика
- Россия меньше других развивающихся и развитых стран потратила денег на преодоление пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Однако небольшая помощь на уровне 2,4% ВВП все же была (по данным МВФ, сами российские власти говорят о помощи на 4,5% и больше). В 2021-2023 году даже такой ограниченной поддержки ни экономика, ни граждане не получат. Правительство Михаила Мишустина, напротив, сократило расходы бюджета на 9%, что приведет к потере от 1% до 2% ВВП.
- Это означает, что обещанный Минэкономразвития рост на 3,3% ВВП обернется в лучшем случае ростом на 2,3%, а в худшем – на 1,3%. При этом в текущем году экономика сократится на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Другими словами, восстановления до докризисного уровня не произойдет и близко.
- Негативный эффект от действий Минфина постарается скрасить Центробанк. Но инструмент у него один – снижение ключевой ставки на 0,5%. Однако, как мы уже писали, ключевая ставка перестала влиять на экономическую динамику и не способна ни сдерживать инфляцию, ни предоставить доступные кредиты бизнесу.
- В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» считают, что бюджетная стратегия правительства не даст стимулов для восстановления в наиболее пострадавших отраслях экономики, и последствия кризиса будут еще долго ощущаться. Простимулировать быстрый рост экономики власти могли бы за счет низкого госдолга (около 21% ВВП по итогам 2020 года) или использования резервов (9 трлн руб. в Фонде национального благосостояния). Но власти не собираются делать ни того, ни другого.
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Светлоликий сказал,чтобы Кубышку НЕ ТРАТИЛИ!! Как неприкосновенный запас она лежит,на случай нападения инопланетян,а не на какие-либо другие цели! Вот и я свою кубышку домашнюю не трачу. Может потому,что у меня её просто НЕТ?! )))) Миф это всё. Иллюзия обмана. Что кубышка есть,что о народе они думают,что армия у нас просто мощнейшая и т.п. Главное Народ верит!! А народ верит в то,во что хочет верить. А не в то,что есть на самом деле.))) Вся кубышка уже вложена в бентли и виллы по заграницам у Едросни...