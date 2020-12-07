Набиуллина просчиталась с ключевой ставкой. Она стала отрицательной 1 0 Экономика

Центробанк не смог удержать рост цен в России на прогнозируемом уровне – 4%. Уже в ноябре, по данным Росстата, цены взлетели на 4,4% с начала года, а в начале следующего могут увеличиться в общей сложности на 5-5,5%. Сам ЦБ заявляет своей главной целью – таргетирование инфляции, то есть регулирование роста цен. От уровня инфляции зависит ключевая ставка – она должна быть всегда чуть выше роста цен. Но из-за того, что ЦБ не удержал инфляцию в рамках прогноза, ключевая ставка впервые с 2016 года стала отрицательной – опустилась ниже инфляции. Это еще одно доказательство того, что она играет незначительную роль в российской экономике и мало на что влияет.