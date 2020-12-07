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Набиуллина просчиталась с ключевой ставкой. Она стала отрицательной

7 Декабря 2020 1 0 Экономика
Набиуллина просчиталась с ключевой ставкой. Она стала отрицательной

Центробанк не смог удержать рост цен в России на прогнозируемом уровне – 4%. Уже в ноябре, по данным Росстата, цены взлетели на 4,4% с начала года, а в начале следующего могут увеличиться в общей сложности на 5-5,5%. Сам ЦБ заявляет своей главной целью – таргетирование инфляции, то есть регулирование роста цен. От уровня инфляции зависит ключевая ставка – она должна быть всегда чуть выше роста цен. Но из-за того, что ЦБ не удержал инфляцию в рамках прогноза, ключевая ставка впервые с 2016 года стала отрицательной – опустилась ниже инфляции. Это еще одно доказательство того, что она играет незначительную роль в российской экономике и мало на что влияет.

Набиуллина пришла к отрицательной ставке

  • Финансовые власти России отличаются своим академизмом – когда-то они изучали образцы денежно-кредитной политики развитых стран и, придя на высокие должности, пытаются применять стандарты «первого мира» к российской экономике – развивающейся, преимущественно сырьевой и страдающей от недофинансирования.
  • Из этой попытки представить Россию развитой Европой выходят интересные перлы. Один из них – реальная стоимость кредитов. В ЦБ стараются подавать ключевую ставку как окончательную стоимость денег в экономике. Но в действительности из-за правил МВФ (Базель-III), которые Россия приняла ради устойчивости банковского сектора, коммерческие кредиты складываются из трех составляющих: ключевой ставки (4,25%) + отчислений в резервы банка (8%) и прибыли банка (5%). Итого получается средняя ставка кредита в 17,2%. Для российской экономики, которая не растет в лучшие годы даже на 2% ВВП, она запретительная – ни один бизнес, кроме спекулятивного, не даст такую прибыль.
  • Вторая ложная установка, навязываемая ЦБ, заключается в том, что уровень ключевой ставки, будучи всегда больше реальной инфляции, номинально удерживает рост цен на определенной цели. По данным Росстата, в ноябре инфляция в России достигал 4,4%, а в начале 2021 года, по словам аналитиков, составит 5-5,5%. Ключевая ставка, между тем, 4,25%. Таким образом, ставка не оказала сдерживающего влияния на инфляцию и не помогла экономике «дешевыми» кредитами. По сути, она стала отрицательной и превратилась в неработающий рычаг, переключение которого ничего не дает в реальной экономике.
  • Однако в ЦБ продолжают говорить о «пространстве для снижения ключевой ставки» и некоторые аналитики не исключают, что ставка снизится до 4% в декабре этого года. Что это изменит, давно известно – ничего. До этого ставка ЦБ давила на процентные ставки по вкладам россиян в банках, но они давно уже находятся на уровне 3-3,5% годовых. Так что даже по вкладам ЦБ вряд ли ударит сильнее, чем ударил до этого.
  • Ситуация предстанет еще более оторванной от реальности, если мы заменим данные Росстата на независимые исследования. Согласно данным «Ромира», реальная инфляция в 2020 году уже составила 14%, что в 3,5 раза выше ключевой ставки ЦБ. Потерял ли ЦБ контроль над макроэкономическими показателями – неверный вопрос, поскольку ЦБ контролирует те макропоказатели, которые фиксируют власти, а не независимые исследователи.
  • Но ЦБ продолжит и дальше ориентироваться на «виртуальную» корзину Росстата при подсчете инфляции и, вероятно, снизит ставку до 4%, обыграв это как драматичную заботу об экономике в условиях пандемии. Правда, необходимо это будет только для одного – пополнения бюджета, которому в 2021 году понадобится занять 2,7 трлн руб. и помощи тонущим госкорпорациям. Банки смогут брать «дешевые» кредиты у ЦБ и за хорошую комиссию передавать их Минфину, а госкорпорации подлатают свои собственные бюджеты кредитами по низким ставкам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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