Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
09 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

09 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ

9 Июня 2020 414 0 Экономика
Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ
img_copyright

Российская экономика упадет в 2020 году на 6% и растеряет весь свой рост за последние четыре года. Падение окажется глубже, чем у мировой экономики, хуже, чем у нефтяных стран и больше, чем у республик бывшего СССР. Превзойдут Россию в упадке лишь две страны: Хорватия и Болгария. Более того, восстановление российской экономики также будет происходить медленнее, чем в других странах. Россия окончательно записывает себе в мировые лузеры и аутсайдеры.

Россия хуже Узбекистана

  • В 2020 году Россия отправляется в крупнейшую за 11 лет рецессию – ВВП по итогам года сократится на 6%, прогнозируют эксперты Всемирного Банка. На это повлияло падение цен на энергоносители и пандемия коронавируса. Четыре последних года слабого роста для России будут безвозвратно потеряны.
  • Россия войдет в тройку худших экономик Европы и Центральной Азии: больше, чем у России, ВВП сократится только у Болгарии (6,2%) и Хорватии (9,2%). Но это туристические страны, у которых пятая часть ВВП зависит от туризма. Россия же не туристическая страна, а сырьевая – придаток Европы и Китая.
  • Однако и среди «бензоколонок» у России худший результат: экономика Саудовской Аравии провалится всего на 3,8%, а ОАЭ – на 4,5%. Если сравнить с развивающимися странами, к клубу которых Россия себя гордо причисляет, то они упадут в среднем на 2,5%. Не получится равняться и на спад мирового ВВП – он составит 5,2%.
  • Более глубокое падение – более быстрый отскок? Как бы ни так: обладательница одного из худших экономических результатов в 2020 году, Россия отстанет от всего мира еще больше. В 2021 году упавшая страна встанет и отряхнется, но прибавит всего 2,7% – меньше половины от потерь текущего года. Даже в 2022 году российская экономика будет на 3,3% меньше, чем до марта 2020 года. Это худший результат не только среди развивающихся экономик, но и стран СНГ, многие из которых относятся к третьему миру.
  • Та же Украина намного лучше выглядит в экономическом плане: она упадет на 3,5% ВВП, но отыграет 3% уже в следующем году. Экономика Казахстана упадет на 3% и восстановится на 2,5% в 2021 году. Армения потеряет 2,9% ВВП, но прибавит 4,9% в 2021-м. Узбекистан вообще избежит рецессии в экономике и прибавит 1,5% ВВП, ускорившись до 6,6% в 2021 году.
  • Почему Узбекистан может, а Россия нет? В Узбекистане пришел новый лидер, проводятся реформы, экономика открывается и улучшается. Россия же зарывается в госкапитализм, монополизм и коррупцию все больше.
  • Есть проблема и с помощью экономике со стороны властей. В России, как пишет Всемирный банк, большинство мер правительства «оплачивались за счет перераспределения бюджетных расходов». То есть правительство и президент Путин отказались вливать в экономику деньги и посадили всех на голодную диету. Это и привело к глубочайшему экономическому спаду. Зато у Путина есть его «кубышка», которая называется Фонд национального достояния. Название себя в кризис не подтвердило – достояние оказалось не национальным.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами

Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами
Экономика

Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит

Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит
Экономика

Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля

Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля
Экономика 3

Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина?

Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина?
Политика 3

Узнай, страна

В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест

В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест

В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!

Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

Новости дня

11:18 В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
11:05 Эксперты: коронавирус начал распространяться в Ухане прошлым летом Эксперты: коронавирус начал распространяться в Ухане прошлым летом
10:18 Газпром заключил крупнейший контракт на поставку газа в России Газпром заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
09:52 Российские курорты поднимут цены Российские курорты поднимут цены
08 ИЮН, 23:54 США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию
08 ИЮН, 21:40 Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
08 ИЮН, 20:16 ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Узнай, страна!

13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
Россия готовится к открытию туристического сезона
Россия готовится к открытию туристического сезона
12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter