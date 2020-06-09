Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ 414 0 Экономика img_copyright

Российская экономика упадет в 2020 году на 6% и растеряет весь свой рост за последние четыре года. Падение окажется глубже, чем у мировой экономики, хуже, чем у нефтяных стран и больше, чем у республик бывшего СССР. Превзойдут Россию в упадке лишь две страны: Хорватия и Болгария. Более того, восстановление российской экономики также будет происходить медленнее, чем в других странах. Россия окончательно записывает себе в мировые лузеры и аутсайдеры.