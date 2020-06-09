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Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ
9 Июня 2020 414 0 Экономика
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Российская экономика упадет в 2020 году на 6% и растеряет весь свой рост за последние четыре года. Падение окажется глубже, чем у мировой экономики, хуже, чем у нефтяных стран и больше, чем у республик бывшего СССР. Превзойдут Россию в упадке лишь две страны: Хорватия и Болгария. Более того, восстановление российской экономики также будет происходить медленнее, чем в других странах. Россия окончательно записывает себе в мировые лузеры и аутсайдеры.
Россия хуже Узбекистана
- В 2020 году Россия отправляется в крупнейшую за 11 лет рецессию – ВВП по итогам года сократится на 6%, прогнозируют эксперты Всемирного Банка. На это повлияло падение цен на энергоносители и пандемия коронавируса. Четыре последних года слабого роста для России будут безвозвратно потеряны.
- Россия войдет в тройку худших экономик Европы и Центральной Азии: больше, чем у России, ВВП сократится только у Болгарии (6,2%) и Хорватии (9,2%). Но это туристические страны, у которых пятая часть ВВП зависит от туризма. Россия же не туристическая страна, а сырьевая – придаток Европы и Китая.
- Однако и среди «бензоколонок» у России худший результат: экономика Саудовской Аравии провалится всего на 3,8%, а ОАЭ – на 4,5%. Если сравнить с развивающимися странами, к клубу которых Россия себя гордо причисляет, то они упадут в среднем на 2,5%. Не получится равняться и на спад мирового ВВП – он составит 5,2%.
- Более глубокое падение – более быстрый отскок? Как бы ни так: обладательница одного из худших экономических результатов в 2020 году, Россия отстанет от всего мира еще больше. В 2021 году упавшая страна встанет и отряхнется, но прибавит всего 2,7% – меньше половины от потерь текущего года. Даже в 2022 году российская экономика будет на 3,3% меньше, чем до марта 2020 года. Это худший результат не только среди развивающихся экономик, но и стран СНГ, многие из которых относятся к третьему миру.
- Та же Украина намного лучше выглядит в экономическом плане: она упадет на 3,5% ВВП, но отыграет 3% уже в следующем году. Экономика Казахстана упадет на 3% и восстановится на 2,5% в 2021 году. Армения потеряет 2,9% ВВП, но прибавит 4,9% в 2021-м. Узбекистан вообще избежит рецессии в экономике и прибавит 1,5% ВВП, ускорившись до 6,6% в 2021 году.
- Почему Узбекистан может, а Россия нет? В Узбекистане пришел новый лидер, проводятся реформы, экономика открывается и улучшается. Россия же зарывается в госкапитализм, монополизм и коррупцию все больше.
- Есть проблема и с помощью экономике со стороны властей. В России, как пишет Всемирный банк, большинство мер правительства «оплачивались за счет перераспределения бюджетных расходов». То есть правительство и президент Путин отказались вливать в экономику деньги и посадили всех на голодную диету. Это и привело к глубочайшему экономическому спаду. Зато у Путина есть его «кубышка», которая называется Фонд национального достояния. Название себя в кризис не подтвердило – достояние оказалось не национальным.
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