России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину 74 0 Экономика

России могут запретить доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ), если страна вторгнется на территорию Украины. Такую меру в качестве санкций разрабатывают в Евросоюзе по предложению нескольких стран. В прошлом году МВФ в рамках финансовой помощи выделил России 18 млрд долларов для преодоления последствий пандемии.