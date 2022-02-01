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России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину

1 Февраля 2022 74 0 Экономика
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину

России могут запретить доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ), если страна вторгнется на территорию Украины. Такую меру в качестве санкций разрабатывают в Евросоюзе по предложению нескольких стран. В прошлом году МВФ в рамках финансовой помощи выделил России 18 млрд долларов для преодоления последствий пандемии.

Деньги МВФ окажутся под замком

  • В Евросоюзе придумали новый вид санкций против России на случай ее вторжения на Украину. Стране закроют доступ к деньгам Международного валютного фонда (МВФ), пишет Financial Times. В частности, Россия не сможет пользоваться расчетной единицей МВФ – специальными правами заимствования (SDR).
  • В 2021 году в рамках финансовой помощи мировой экономике МВФ выделил 650 млрд долларов в SDR на все страны мира. Россия, согласно своей доле в мировой экономике, получила 12,9 млрд SDR, или 18 млрд долларов. Эти деньги Россия может использовать для обслуживания долговых обязательств перед МВФ или конвертировать в любую валюту, а также выплатить за счет них госдолг.
  • Минфин еще при получении денег заявил, что у России нет нужды в этих средствах, и они не будут использоваться. Поэтому деньги отправили в золотовалютные резервы России. С тем же успехом они могут быть изъяты и возвращены МВФ, а вот Россия, в случае подобных санкций, перестанет быть донором международного фонда.

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  • Однако санкции имеют символический характер и лишь подчеркивают разрыв России с международной финансовой системой. Прочие ограничения отрежут крупнейшие банки, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Российской фонд прямых инвестиций от мировых финансовых рынков. Также Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Между тем Россия отрицает планы вторжения на Украину и требует у Запада гарантии безопасности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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