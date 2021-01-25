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России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен
25 Января 2021 87 0 Экономика
Счетная палата оценила борьбу правительства с продуктовой инфляцией и ее последствия. С одной стороны, эксперты ведомства Алексея Кудрина увидели положительный момент – «замораживанием» цен власти поддерживают «низкодоходные группы населения». А с другой – действия правительства несут в себе «системные риски» и могут привести к дефициту продовольствия.
Усиление госрегулирования – путь к дефициту
- В еженедельном «Экономическом мониторинге» Счетная палата дала оценку действиям правительства по заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, а также готовящейся фиксации цен на макароны, яйца и картофель.
- Эксперты ведомства Алексея Кудрина видят двоякий эффект. Положительная сторона борьбы с продуктовой инфляцией заключается в поддержке «низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание». Негативная – в том, что политика властей содержит в себе «системные риски».
- Счетная палата допускает возникновение дефицита товаров, которые попадут «под ценовые ограничения». Это может произойти несколькими путями. Прежде всего, производителям станет невыгодно продавать продукцию по установленным ценам (на прошлой неделе сообщалось о квотах «Русагро» на продажу сахара по фиксированным ценам). При этом предложенной компенсации правительства окажется недостаточно, чтобы покрыть издержки (производителям зерна и хлеба второй месяц выделяют по 4,5 млрд руб.). В результате бизнес предпочтет экспортировать продукцию или направлять ее на склад до конца периода заморозки цен.
- Также проблема может возникнуть со стороны спроса – ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам спровоцирует дефицит. Это побудит производителей и торговые сети поднимать цены, нарушая взятые ранее обязательства.
- Но хуже всего то, что «заморозка» неизбежно приведет к росту цен «ускоренными темпами», когда ограничения будут сняты. Текущее соглашение между некоторыми торговыми сетями и производителями, а также правительством по фиксации цен на сахар и подсолнечное масло истекает 1 апреля 2021 года.
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- Объясняя логику властей, аналитик Альфа-банка Наталия Орлова говорила, что с помощью регулирования цен власти борются с обеднением населения. Других эффективных инструментов у правительства нет. В том числе нет возможности оказать адресную помощь населению с низкими доходами. Поэтому приходится вводить контроль за ценами, чтобы «предотвратить резкое падение уровня жизни этих домохозяйств».
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