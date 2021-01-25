России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен 87 0 Экономика

Счетная палата оценила борьбу правительства с продуктовой инфляцией и ее последствия. С одной стороны, эксперты ведомства Алексея Кудрина увидели положительный момент – «замораживанием» цен власти поддерживают «низкодоходные группы населения». А с другой – действия правительства несут в себе «системные риски» и могут привести к дефициту продовольствия.