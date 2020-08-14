«Роснефть» понесла рекордный убыток 246 0 Экономика

Первое полугодие 2020 года крупнейшая нефтяная компания, извлекающая из недр России каждый второй баррель, закончила с рекордным убытком – 113 млрд руб. Причины очевидны: обрушение цен на нефть до почти 9 долларов за баррель и сделка ОПЕК+ с Саудовской Аравией, вынудившая сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки. Пробоины в бюджете компания латает увеличением долга и надеется на восстановление благоприятной конъюнктуры.