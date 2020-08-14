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«Роснефть» понесла рекордный убыток
14 Августа 2020 246 0 Экономика
Первое полугодие 2020 года крупнейшая нефтяная компания, извлекающая из недр России каждый второй баррель, закончила с рекордным убытком – 113 млрд руб. Причины очевидны: обрушение цен на нефть до почти 9 долларов за баррель и сделка ОПЕК+ с Саудовской Аравией, вынудившая сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки. Пробоины в бюджете компания латает увеличением долга и надеется на восстановление благоприятной конъюнктуры.
Конъюнктура подвела
- Впервые с 2012 года «Роснефть» объявила о чистом убытке по итогам полугодия. Он достиг 113 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО. Компания потеряла 33,4% выручки по сравнению с первым полугодием 2019 года, и заработала 2,8 трлн руб.
- К такому положению привели снижение цен на нефть (минус 39,5% по сравнению с 2019-м) и сокращение объемов продаж (минус 10,5%). Добычу компания урезала на 7,3%, до 106,5 млн тонн, в соответствии с соглашением ОПЕК+.
- Почти весь денежный поток от операционной деятельности, который уменьшился на 17% за шесть месяцев, до 383 млрд руб., компания потратила на капитальные расходы в размере 365 млрд. Свободные средства компании сократились на 23 млрд руб., до 213 млрд. Это деньги в виде наличных и на счетах. Сократились и финансовые активы: с 493 до 481 млрд руб., с 4,6 до 4,4 млрд долларов и с 500 до 300 млн евро за второй квартал
- «Роснефть» заняла 800 млн долларов и увеличила долг с 24,9 до 25,7 млрд в долларах, в рублях займы составили 93 млрд руб. – долг вырос с 1,928 до 2,121 трлн руб. Общий долг компании на 30 иня достиг 4,255 трлн руб. и вырос на 427 млрд.
- По словам главы компании Игоря Сечина, восстановление внешней конъюнктуры позволяет ожидать улучшения финансовых показателей «Роснефти». «Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды», – подчеркнул Сечин.
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