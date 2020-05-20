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РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян

20 Мая 2020 953 0 Экономика
РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
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Российская железнодорожная монополия может получить в вечное пользование 100 млрд руб. от Внешэкономбанка. Соответствующее постановление подготовлено Минфином, пишет Reuters. «Вечные облигации» также могут выпустить «Газпром» и «Роснефть». Таким образом власти хотят поддержать государственные компании в кризис.

Пенсии россиян – в инвестиции РЖД

  • Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в «вечные облигации» РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.
  • Всего РЖД планирует разместить облигации без срока погашения на 370 млрд руб. в 2020 году. По словам главы железнодорожной монополии Олега Белозерова, эти средства пойдут на программу капитальных вложений, которая из-за кризиса может быть сокращена в четыре раза.
  • Правительство разрешило госмонополиям выпускать вечные долговые обязательства в ответ на экономический кризис. Этот механизм должен поддержать бюджеты госкомпаний, которые страдают от падения цен на сырье и рецессии.
  • Как отмечали аналитики, для госкомпаний – это лучшее решение. Без сроков возврата долга отпадают формальные обязательства погашать займы. «Займы навечно» помогут государственным монстрам закрыть текущие неотложные обязательства и выплатить зарплаты. Также с помощью этих облигация компании не увеличат серьезно долговую нагрузку – лишь 20-50% от суммы займа будут отражаться в отчетах.
  • Правительство собирается привлечь к покупке «вечных облигаций» не только негосударственные пенсионные фонды, которые распоряжаются накоплениями россиян на 3 трлн руб., но и банки, у которых есть свободный запас ликвидности на 700 млрд руб.

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Редакция "Капитала Страны"

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