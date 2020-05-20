РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян 953 0 Экономика img_copyright

Российская железнодорожная монополия может получить в вечное пользование 100 млрд руб. от Внешэкономбанка. Соответствующее постановление подготовлено Минфином, пишет Reuters. «Вечные облигации» также могут выпустить «Газпром» и «Роснефть». Таким образом власти хотят поддержать государственные компании в кризис.