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Регионы России остались без денег. Половине средств хватит лишь на месяц

2 Июня 2020 284 0 Экономика
Регионы России остались без денег. Половине средств хватит лишь на месяц
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Около половины регионов России оказались разорены коронавирусом – средств в бюджете и на счетах хватит от одного месяца до недели. О ситуации с региональными бюджетами пишут в обзоре аналитики АКРА. При этом на общем фоне выделяются благоприятные регионы, у которых нет особых финансовых проблем. Это Москва, Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область, которым хватит резервов на полгода.

Денег нет – но вы держитесь

  • По подсчетам аналитиков АКРА, 43% регионов имеют «денежную подушку», которая покрывает меньше месяца бюджетных расходов. У 37 из 85 регионов на банковских депозитах и счетах в казначействе находится не менее 5% от доходов за 2019 год.
  • Отдельно стоят 15 самых бедных субъектов, у которых резервов меньше 1% от всех доходов прошлого года. Так, например, 14 регионов почти исчерпали средства в казне, а остатки денежных средств покрывают не более 5% расходов в месяц. Денег у них осталось на несколько дней.
  • Столица и регионы, добывающие нефть и газ накопили внушительные резервы. Москве, Ямало-Ненецому АО и Тюменской области финансового «жирка» хватит на 5-6 месяцев расходов. ХМАО Югра, Тверская область, Башкирия, Ленинградская, Вологодская, Калужская области и Приморский край продержатся 2-3 месяца за счет резервов. Однако и они будут вынуждены проедать резервы, поскольку текущие поступления упали наполовину или на треть.
  • Региональные бюджеты потеряли в «нерабочие» месяцы доходы от НДФЛ и налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов может достигнуть в 2020 году рекордных за 20 лет 9% совокупных доходов, отмечали аналитики S&P. Аналитики связывают это с падением доходов и одновременным ростом расходов на социальную политику и национальные проекты.
  • Федеральный центр предоставил региональным бюджетам 200 млрд руб. и пообещал еще 100 млрд. Но, по данным S&P, дополнительные вливания обеспечат не более 20% совокупной потребности регионов. Остальное придется компенсировать за счет наращивания долга – его размер вырастет до 30% доходов субъектов к 2022 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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