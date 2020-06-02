Регионы России остались без денег. Половине средств хватит лишь на месяц 284 0 Экономика img_copyright

Около половины регионов России оказались разорены коронавирусом – средств в бюджете и на счетах хватит от одного месяца до недели. О ситуации с региональными бюджетами пишут в обзоре аналитики АКРА. При этом на общем фоне выделяются благоприятные регионы, у которых нет особых финансовых проблем. Это Москва, Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область, которым хватит резервов на полгода.