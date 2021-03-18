«Лента»: Магазины разорятся «через какое-то время» из-за госрегулирования цен 220 0 Экономика

Российские ритейлеры могут разориться из-за попыток государства бороться с инфляцией дальнейшей заморозкой цен. Такое мнение в интервью РБК высказал гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. По его словам, рост цен на продукты в стране носит «чисто экономический характер». Если правительство заставляет продавать товары по цене ниже рыночной, то убытки перекладываются на ритейл, который через какое-то время разориться.