Капитал страны
ENGLISH
18 МАР, 16:35 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
«Лента»: Магазины разорятся «через какое-то время» из-за госрегулирования цен
18 Марта 2021 220 0 Экономика
Российские ритейлеры могут разориться из-за попыток государства бороться с инфляцией дальнейшей заморозкой цен. Такое мнение в интервью РБК высказал гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. По его словам, рост цен на продукты в стране носит «чисто экономический характер». Если правительство заставляет продавать товары по цене ниже рыночной, то убытки перекладываются на ритейл, который через какое-то время разориться.
Государственное регулирование угрожает разорением
- Контроль за ценами на продукты питания со стороны государства ведет к убыткам торговые сети и может стать причиной разорения, заявил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. По его словам, если магазинам приходится продавать товары по цене «ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать», то это приносит убытки.
- «Если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», – заключил Сорокин. В частности, ситуация с заморозкой цен чревата для «Ленты» как для «субъекта бизнеса». Гендиректор ритейла подчеркнул, что никто не хочет без необходимости поднимать цены. Но они растут по экономическим причинам, а не вследствие спекуляции.
- По словам Сорокина, если ты поднимаешь цену, «ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность». Поскольку «у людей денег немного» и они «очень аккуратно расходуют» имеющиеся средства. Прибыль ритейлеров составляет всего от 1,6 до 3,6% от выручки, отметил Сорокин.
- По данным Росстата, рост цен на продукты на конец февраля составил 7,7% год к году. Как подсчитали в РАНХиГС, россияне отдают 38,16% всех семейных доходов на питание. Больше россияне тратили на еду только в 2010 году – 38,5%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Правительство борется с повышением цен точечными заморозками. Сейчас заморозке подвергнуты цены на сахар, подсолнечное масло, курицу и яйца. В Минпромторге призвали россиян смириться с ростом цен, поскольку в противном случае стране грозит дефицит продуктов.
Написать комментарий