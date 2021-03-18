Работать за 15 тысяч рублей россияне отказываются. Чиновника это удивило 419 3 Экономика

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию жителей Орла работать за 15 тыс. руб. в месяц. Об этом, как сообщают «Орловские новости», он заявил на заседании комитета областного совета депутатов. По словам Сотникова, в регионе открыто более 6 тыс. вакансий. Людям предлагают «не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тыс. руб.». Но они «отказываются почему-то», удивился чиновников.