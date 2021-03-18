Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 МАР, 16:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 МАР, 16:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Работать за 15 тысяч рублей россияне отказываются. Чиновника это удивило

18 Марта 2021 419 3 Экономика
Работать за 15 тысяч рублей россияне отказываются. Чиновника это удивило

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию жителей Орла работать за 15 тыс. руб. в месяц. Об этом, как сообщают «Орловские новости», он заявил на заседании комитета областного совета депутатов. По словам Сотникова, в регионе открыто более 6 тыс. вакансий. Людям предлагают «не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тыс. руб.». Но они «отказываются почему-то», удивился чиновников.

Не способен оценить «нормальный» размер зарплаты

  • Главу управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова удивило, что жители региона не стремятся получить работу за 15 тыс. руб. в месяц. Свое недоумение он выразил на заседании комитета областного совета депутатов. Об этом пишут «Орловские новости».
  • Он доложил депутатам о постепенном снижении безработицы: на 1 января в области было 6 тыс. безработных официально, а к 1 марта их осталось 4,5 тыс. человек. При этом в регионе есть 6 тыс. вакансий, но люди на них не идут. «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тыс. руб.», – заявил Сотников. Но люди «отказываются почему-то».
  • Многие, по словам чиновника, уезжают в Москву за более высокими зарплатами. В Орловской области низкие зарплаты он объяснил тем, что «у нас же зарплата белая, а там зачастую черная». При этом чиновник признался телеканалу «Рен-ТВ», что не способен оценить, какой размер зарплаты можно считать «нормальным».
  • «Оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты», – заметил Сотников. Он перечислил также такие факторы, как условия труда, удаленность рабочего места от места жительства, личные предпочтения. В конце концов, «это его право, соглашаться либо не соглашаться на такую работу», – сказал чиновник.
  • Как пишет агентство «Орелград», в 2019 году доход орловского чиновника составил 993 700 руб., что равняется около 83 тыс. руб. в месяц. В комментариях к статье «Орловских новостей» люди предложили Сотникову самому перейти на зарплату в 15 тыс. руб. в месяц. Департамент соцзащиты Орловской области стал оправдывать чиновника. На его сайте говорится, что слова Сотникова были выдернуты из контекста.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Поводом для удивления чиновника стало то, что люди, получавшие до октября 2020 года пособия по безработице в размере 12 тыс. руб. начали массово отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше пособия, которое перестали платить.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
14:47 1 1
Дмитрий:

Значит еще денег много у россиян. Когда прижмет по-настоящему за миску баланды работать будут.

12:57 4 0
вася брель:

действительно, таким хорошим чиновникам попался такой говенный народец, не хочет работать за 15 тыс. целковых. вон в австрии за 2000 работают и не жужжат, а эти за 15 не хотят

11:39 4 0
правдоруб:

чиновники всё дальше от народа Из каких они семей_ такие же голодранцы. 15-18 т- достойная зарплата и как язык повернулся сказать такое.совести нет вообще. Когда же вы нахапаетесь в волю. Слов нет,беспредел полнейший.........

Статьи

«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой

«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой
Политика

Слова Байдена о Путине могут стать причиной разрыва отношений России и США

Слова Байдена о Путине могут стать причиной разрыва отношений России и США
Политика 1

«Лента»: Магазины разорятся «через какое-то время» из-за госрегулирования цен

«Лента»: Магазины разорятся «через какое-то время» из-за госрегулирования цен
Экономика

Минфин попросит включить «печатный станок» в ответ на санкции США

Минфин попросит включить «печатный станок» в ответ на санкции США
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства

В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства

Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области

Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области

Новости дня

15:56 Путин рассказал о будущем отношений России и США Путин рассказал о будущем отношений России и США
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:45 Владимир Путин прокомментировал заявление Джо Байдена Владимир Путин прокомментировал заявление Джо Байдена
15:02 В Минтруда заявили, что в России сократилось число безработных В Минтруда заявили, что в России сократилось число безработных
13:17 В Кремле ответили на заявление Байдена о Путине В Кремле ответили на заявление Байдена о Путине
12:52 Попова высказалась об отмене масочного режима в России Попова высказалась об отмене масочного режима в России
11:44 В России обнаружили 9803 новых случая коронавируса В России обнаружили 9803 новых случая коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:33 В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым

Узнай, страна!

13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
17 МАР, 17:54 В Кировской области представили первый отечественный антибиотик В Кировской области представили первый отечественный антибиотик
17 МАР, 17:02 Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
16 МАР, 20:57 Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный» Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный»
16 МАР, 14:22 «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны» «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
15 МАР, 22:30 В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома
15 МАР, 21:58 Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани
15 МАР, 20:14 Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области Видео
15 МАР, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter