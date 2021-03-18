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Работать за 15 тысяч рублей россияне отказываются. Чиновника это удивило
18 Марта 2021 419 3 Экономика
Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию жителей Орла работать за 15 тыс. руб. в месяц. Об этом, как сообщают «Орловские новости», он заявил на заседании комитета областного совета депутатов. По словам Сотникова, в регионе открыто более 6 тыс. вакансий. Людям предлагают «не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тыс. руб.». Но они «отказываются почему-то», удивился чиновников.
Не способен оценить «нормальный» размер зарплаты
- Главу управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова удивило, что жители региона не стремятся получить работу за 15 тыс. руб. в месяц. Свое недоумение он выразил на заседании комитета областного совета депутатов. Об этом пишут «Орловские новости».
- Он доложил депутатам о постепенном снижении безработицы: на 1 января в области было 6 тыс. безработных официально, а к 1 марта их осталось 4,5 тыс. человек. При этом в регионе есть 6 тыс. вакансий, но люди на них не идут. «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тыс. руб.», – заявил Сотников. Но люди «отказываются почему-то».
- Многие, по словам чиновника, уезжают в Москву за более высокими зарплатами. В Орловской области низкие зарплаты он объяснил тем, что «у нас же зарплата белая, а там зачастую черная». При этом чиновник признался телеканалу «Рен-ТВ», что не способен оценить, какой размер зарплаты можно считать «нормальным».
- «Оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты», – заметил Сотников. Он перечислил также такие факторы, как условия труда, удаленность рабочего места от места жительства, личные предпочтения. В конце концов, «это его право, соглашаться либо не соглашаться на такую работу», – сказал чиновник.
- Как пишет агентство «Орелград», в 2019 году доход орловского чиновника составил 993 700 руб., что равняется около 83 тыс. руб. в месяц. В комментариях к статье «Орловских новостей» люди предложили Сотникову самому перейти на зарплату в 15 тыс. руб. в месяц. Департамент соцзащиты Орловской области стал оправдывать чиновника. На его сайте говорится, что слова Сотникова были выдернуты из контекста.
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- Поводом для удивления чиновника стало то, что люди, получавшие до октября 2020 года пособия по безработице в размере 12 тыс. руб. начали массово отказываться от работы с зарплатой в 1,3-1,7 раза выше пособия, которое перестали платить.
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Значит еще денег много у россиян. Когда прижмет по-настоящему за миску баланды работать будут.
действительно, таким хорошим чиновникам попался такой говенный народец, не хочет работать за 15 тыс. целковых. вон в австрии за 2000 работают и не жужжат, а эти за 15 не хотят
чиновники всё дальше от народа Из каких они семей_ такие же голодранцы. 15-18 т- достойная зарплата и как язык повернулся сказать такое.совести нет вообще. Когда же вы нахапаетесь в волю. Слов нет,беспредел полнейший.........