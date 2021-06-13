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Путин высказался о зарплате Героя труда в 24 тысячи рублей

13 Июня 2021 415 2 Экономика
Путин высказался о зарплате Героя труда в 24 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин наградил медалями Героя труда россиян за выдающиеся профессиональные заслуги. Среди лауреатов оказался тракторист из Ростовской области. Путин во время вручения ему госнаграды поинтересовался, какая у него зарплата. Тракторист признался, что средняя зарплата в колхозе – 24 тыс. руб. «Это маловато», – ответил Путин.

Маловато будет

  • Вручение госнаград прошло в Кремле 12 июня – в День России. Как пишет РИА Новости, среди людей, получивших звание Героя труда, были не только ученые, деятели культуры, активные участники общественной жизни, но и труженики села, в частности тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко.
  • Путин, вручая медаль трактористу, поинтересовался, какая у того зарплата. По словам Бондаренко, в среднем работники в его колхозе получают 24 тыс. руб. в месяц. Однако есть те, кто получает и больше. Так, например, в сезон можно заработать и 70 тыс. Денег работникам в любом случае хватает, заверил тракторист.
  • «Это маловато, честно говоря», – сказал Путин на слова тракториста. «Вам хватает, но это ниже среднего по стране, – добавил президент. Впрочем, думать о зарплатах сотрудников колхозов президент предложил «руководителям отрасли». «Но у нас хорошая программа», – сказал Путин про награждение.

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  • Зарплата тракториста и сотрудников колхоза вписывается в статистику Росстата. По его данным, медианная зарплата в России составляет 32 422 рубля в месяц. Это означает, что ровно половина россиян получают меньше этой суммы, а другая половина – больше. При этом медианная зарплата меньше средней (51 352 рубля) в 1,6 раза. Медианную зарплату Росстат начал рассчитывать, поскольку правительство изменило оценку МРОТ. До этого ориентиром была средняя зарплата, но медианная – ближе к реальности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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С
12:09 1 0
Сергий:

Ну если по его словам "денег работникам в любом случае хватает", ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЕМУ больше зарплату.

И
11:19 0 0
И.И..:

статистика что дышло,куда повернули, то и вышло. реальность говорит о том, что у всех зп быть одинаковыми не могут.

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