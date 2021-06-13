Путин высказался о зарплате Героя труда в 24 тысячи рублей 415 2 Экономика

Президент России Владимир Путин наградил медалями Героя труда россиян за выдающиеся профессиональные заслуги. Среди лауреатов оказался тракторист из Ростовской области. Путин во время вручения ему госнаграды поинтересовался, какая у него зарплата. Тракторист признался, что средняя зарплата в колхозе – 24 тыс. руб. «Это маловато», – ответил Путин.