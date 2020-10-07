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Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон»
7 Октября 2020 253 0 Политика
Президент Владимир Путин изолировался в защищенном от коронавируса укрытии и продолжает управлять страной по видеосвязи. Свой 68-ой день рождения он решил отметить в кругу семьи и близких, как сообщала его пресс-служба. Однако это не отменяет видеопоздравлений и «подарков», одним из которых стал запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Гиперзвуковой подарок президенту
- Президент Путин еще в 2018 году продемонстрировал всей стране свою увлеченность новыми типами вооружений, посвятив им большую часть послания федеральному собранию. Генеральный штаб Вооруженных сил России учел это и преподнес главе государства соответствующий «подарок» на день рождения. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства по видео-конференц-связи об успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
- По его словам, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» во вторник из акватории Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой на дальность 450 км по морской мишени в Баренцевом море. Ракета разогналась до восьми Махов, достигала максимальной высоты 28 км и через 4 с половиной минуты поразила цель. Все это было осуществлено в 7.15 утра 6 октября.
- Герасимов отметил, что «задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель». После завершения испытаний комплексом «Циркон» будут оснащать подводные лодки и надводные корабли.
- Путина обрадовал «подарок». По его словам, это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и для всей страны. «Поскольку оснащение наших Вооруженных сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», – заключил Путин.
- За успехом «Циркона» стоит «огромный» труд ученых, конструкторов, талантливых рабочих и военных специалистов, отметил президент и поздравил всех, «кто причастен к работе» над ракетой. Глава государства выразил надежду, что отечественные конструкторы и военные специалисты продолжал «настойчивую работу» по разработке новейшего вооружения.
- Впервые о планах создать ракету «Циркон» заявил бывший замминистра обороны Владимир Поповкин в феврале 2011 года. Летные испытания начались в 2015 году в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. В феврале 2018 года в послании федеральному собранию президент Путин говорил о «Цирконе», что она может развивать скорость около 9 Махов и поражать как наводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.
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