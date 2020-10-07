Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон» 253 0 Политика

Президент Владимир Путин изолировался в защищенном от коронавируса укрытии и продолжает управлять страной по видеосвязи. Свой 68-ой день рождения он решил отметить в кругу семьи и близких, как сообщала его пресс-служба. Однако это не отменяет видеопоздравлений и «подарков», одним из которых стал запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».