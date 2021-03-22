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Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%

22 Марта 2021 57 0 Экономика
Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%

Президент Владимир Путин объявил о завершении кризиса в российской экономике на встрече с крупным бизнесом 11 марта. Эксперты Высшей школы экономики вторили главе государства – кризис был преодолен еще в конце 2020 года. Однако последние данным Минэкономразвития говорят не только о продолжении кризиса, но и о его усугублении – если в январе экономика падала на 2,2%, то в феврале падение ускорилось до 2,8% ВВП в годовом выражении.

Кризис в экономике только усугубляется

  • Около двух недель назад президент Владимир Путин на встрече с 66 «капитанами бизнеса» объявил о том, что «благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки» и «реформам последних лет» Россия наконец-то обрела «экономический суверенитет». Президент заверил, что страна перешла к экономическому росту, который виден в «динамике внутреннего спроса и постепенного снижения уровня безработицы».
  • Однако президент поспешил с выводами. По данным Минэкономразвития, экономика не только не перешла к росту, но ускорила падение. Если в январе она сокращалась на 2,2% ВВП, то в феврале – уже на 2,8%. Это уже близко к падению на 3,1% ВВП по итогам прошлого года. Впрочем, рецессия в промышленности предвещала подобные данные – в феврале выпуск сократился на 3,7%. При этом рецессия ускорилась в два раза – в январе промпроизводство падало на 1,9%, а в 2020 году – на 2,6%.
  • Также остановился рост реальных зарплат (за вычетом инфляции) – он составил всего 0,1%, что равно статистической погрешности. Номинальные же зарплаты выросли на 5,7%, но их «съела» рекордно высокая инфляция в 5,6%. Это хорошо видно по сокращению оборота розничной торговли – в январе он стал меньше на 0,1%, а в феврале – на 1,3%. Общий же объем частного потребления в экономике упал на 2,4%. Поэтому «динамика внутреннего спроса», на которую ссылается президент, тоже находится в отрицательной зоне.
  • В Минэкономразвития объясняют плохие показатели «календарным фактором» – в прошлом году в феврале было на один день больше. Однако эксперты сомневаются, что один день мог бы спасти общую картину. Об этом, в частности, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Эксперт объясняет ухудшение состояния экономики недавним скачком курса рубля и планами правительства усилить налоговое давление на производителей, а также привлечь их к инвестиционным проектам.
  • Но есть и хорошие новости: деловая активность подает сигнал о восстановлении. В феврале спад оказался минимальным по сравнению с помесячными данными за весь предыдущий год: активность просела на 0,7% в феврале против 2,1% в январе. Минимально снизился и уровень безработицы – с 5,8% до 5,7%. Число получателей пособия сократилось с 3,7 млн в сентябре 2020 года до 1,9 млн человек.

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  • Уже в марте ВВП России может показать рост до 6%, прогнозирует Орлова. Но это будет не настоящее восстановление – скажется локдаун прошлого года, который затронул целую неделю в конце месяца.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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