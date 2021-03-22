Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8% 57 0 Экономика

Президент Владимир Путин объявил о завершении кризиса в российской экономике на встрече с крупным бизнесом 11 марта. Эксперты Высшей школы экономики вторили главе государства – кризис был преодолен еще в конце 2020 года. Однако последние данным Минэкономразвития говорят не только о продолжении кризиса, но и о его усугублении – если в январе экономика падала на 2,2%, то в феврале падение ускорилось до 2,8% ВВП в годовом выражении.