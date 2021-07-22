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Путин запретил вывозить лес из России с 2022 года. Его вывоз до этого срока ускорился на 25%

22 Июля 2021 417 1 Экономика
Путин запретил вывозить лес из России с 2022 года. Его вывоз до этого срока ускорился на 25%

Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года потребовал «поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу» леса из России. Запрет глава государства поручил ввести с 1 января 2022 года. После этого рубщики резко ускорили вывоз необработанной древесины и создали дефицит на внутреннем рынке. По данным Федеральной таможенной службы, с января по май этого года из страны вывезли на 24,5% больше лесоматериалов, чем за тот же период предыдущего года.

Лес спешат вывезти из России

  • По мере приближения 1 января 2022 года, когда вступит запрет на экспорт из России необработанной древесины, рубщики российских лесов спешат вывезти из страны максимальное количество сырья. Согласно статистике Федеральной таможенной службы, с января по май из России вывезли древесины на 24,5% больше, чем годом ранее.
  • В реальных цифрах это 5,548 млн кубометров леса – древесины без обработки. Обработанной древесины (распиловка и расщепление) при этом вывезено 7,031 млн тонн – на 21,5% больше, чем в предыдущем году. В деньгах за этот лес экспортеры получили 2,5 млрд долларов, из которых 440 млн принесло необработанное дерево и 2,1 млрд – пиломатериалы.
  • Между тем на внутреннем рынке был спровоцирован дефицит древесины. В конце июня Ассоциация деревянного домостроения пожаловалась, что спрос превышает предложение на 30-40% от годового потребления – 2-2,5 млн кубометров. Это 6-8% от объема пиломатериалов, которые уходят на экспорт (31 млн кубометров).
  • Путин потребовал запретить экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород в сентябре 2020 года. «В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов», – заявил президент. Основной проблемой Путин назвал вырубку лесов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

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  • В итоге правительство запретило экспорт необработанной древесины с 1 января 2022 года. Запрет коснется работы порядка 4 тыс. компаний, вывозящих лес, сообщали в Рослесхозе. Больше всего экспортируют лес из Хабаровского края (2,7 млн кубометров), Вологодской области (2,2 млн), Иркутской области (1,9 млн), Приморского края (1,6 млн), Ленинградской области (1 млн), Красноярского края (0,8 млн) и Карелии (0,7 млн). На эти субъекты приходится 70% экспорта необработанной древесины.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:51 0 0
Вера:

Вот ответьте мне,кто и когда из власть предержащих внимал запретам Путина?

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