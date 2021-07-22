Путин запретил вывозить лес из России с 2022 года. Его вывоз до этого срока ускорился на 25% 417 1 Экономика

Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года потребовал «поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу» леса из России. Запрет глава государства поручил ввести с 1 января 2022 года. После этого рубщики резко ускорили вывоз необработанной древесины и создали дефицит на внутреннем рынке. По данным Федеральной таможенной службы, с января по май этого года из страны вывезли на 24,5% больше лесоматериалов, чем за тот же период предыдущего года.