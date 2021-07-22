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Два последних крупных месторождения газа на Ямале продадут компании миллиардера Михельсона

22 Июля 2021 153 0 Экономика
Два последних крупных месторождения газа на Ямале продадут компании миллиардера Михельсона

Два из четырех последних крупных месторождения газа на Ямале, которые до сих пор оставались нераспределенными, отойдут компании «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона. Нейтинское и Арктической месторождения с суммарными запасами в 413 млрд кубометров правительство выставило на аукцион со спецусловием – купить их смогут только компании с действующими СПГ-мощностями в ЯНАО. Компания, подпадающая под эти требования, есть всего одна – «Новатэк».

Распродажа последних месторождений

  • Компания «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона, владеющего 24,9 млрд долларов, получит два из четырех последних крупных месторождений газа на Ямале фактически без конкурса. Об этом сообщает «Интерфакс».
  • Правительство выставило на аукцион Нейтинское и Арктическое месторождения с запасами в 413 млрд кубометров за 2 млрд руб. и 9,88 млрд соответственно. Однако конкуренции при покупки этих месторождений не будет – правительство выдвинуло специальное условие: претендовать на покупку может только та компания, у которой есть действующие СПГ-мощности в ЯНАО. Более того, покупатель должен взять обязательство направлять газ на производство СПГ.
  • Спецусловие ограничивает торги одним участником – компанией «Новатэк». Точно так же в 2019 году компании продали Солетское-Ханавейское месторождение с запасами 1,3 трлн кубометров. При этом ограничение участников вероятнее всего исключит повышение стоимости месторождений в ходе торгов – бюджет выручит за них 11,88 млрд руб.
  • Оба месторождения – Нейтинское и Арктическое – еще в 2019 году правительство продавать не собиралось. Сложность заключалась в том, что они находятся на особо охраняемой природной территории. Но по просьбе Михельсона кабинет министров Михаила Мишустина изменил границы природного заказника регионального значения «Ямальский». Президент Владимир Путин также поспособствовал этому и поддержал предложение Михельсона в апреле 2021 года.

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  • Добытый на новых месторождениях газ пойдет на «Обский СПГ» и «Ямал СПГ». При этом часть газа должна пойти на газификацию Камчатского края. Всего же на долю Ямало-Ненецкого автономного округа приходится порядка 75% всех разведанных запасов природного газа России и 22% мировых запасов. Таким образом, у России остается считанное количество разведанных и неосвоенных месторождений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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