Два последних крупных месторождения газа на Ямале продадут компании миллиардера Михельсона 153 0 Экономика

Два из четырех последних крупных месторождения газа на Ямале, которые до сих пор оставались нераспределенными, отойдут компании «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона. Нейтинское и Арктической месторождения с суммарными запасами в 413 млрд кубометров правительство выставило на аукцион со спецусловием – купить их смогут только компании с действующими СПГ-мощностями в ЯНАО. Компания, подпадающая под эти требования, есть всего одна – «Новатэк».