Два последних крупных месторождения газа на Ямале продадут компании миллиардера Михельсона
22 Июля 2021 153 0 Экономика
Два из четырех последних крупных месторождения газа на Ямале, которые до сих пор оставались нераспределенными, отойдут компании «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона. Нейтинское и Арктической месторождения с суммарными запасами в 413 млрд кубометров правительство выставило на аукцион со спецусловием – купить их смогут только компании с действующими СПГ-мощностями в ЯНАО. Компания, подпадающая под эти требования, есть всего одна – «Новатэк».
Распродажа последних месторождений
- Компания «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона, владеющего 24,9 млрд долларов, получит два из четырех последних крупных месторождений газа на Ямале фактически без конкурса. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Правительство выставило на аукцион Нейтинское и Арктическое месторождения с запасами в 413 млрд кубометров за 2 млрд руб. и 9,88 млрд соответственно. Однако конкуренции при покупки этих месторождений не будет – правительство выдвинуло специальное условие: претендовать на покупку может только та компания, у которой есть действующие СПГ-мощности в ЯНАО. Более того, покупатель должен взять обязательство направлять газ на производство СПГ.
- Спецусловие ограничивает торги одним участником – компанией «Новатэк». Точно так же в 2019 году компании продали Солетское-Ханавейское месторождение с запасами 1,3 трлн кубометров. При этом ограничение участников вероятнее всего исключит повышение стоимости месторождений в ходе торгов – бюджет выручит за них 11,88 млрд руб.
- Оба месторождения – Нейтинское и Арктическое – еще в 2019 году правительство продавать не собиралось. Сложность заключалась в том, что они находятся на особо охраняемой природной территории. Но по просьбе Михельсона кабинет министров Михаила Мишустина изменил границы природного заказника регионального значения «Ямальский». Президент Владимир Путин также поспособствовал этому и поддержал предложение Михельсона в апреле 2021 года.
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- Добытый на новых месторождениях газ пойдет на «Обский СПГ» и «Ямал СПГ». При этом часть газа должна пойти на газификацию Камчатского края. Всего же на долю Ямало-Ненецкого автономного округа приходится порядка 75% всех разведанных запасов природного газа России и 22% мировых запасов. Таким образом, у России остается считанное количество разведанных и неосвоенных месторождений.
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