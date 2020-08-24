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Путин списал Лукашенко. Удержит Белоруссию и без него

24 Августа 2020 771 1 Политика
Путин списал Лукашенко. Удержит Белоруссию и без него

Президент России Владимир Путин не собирается поддерживать Александра Лукашенко до конца. Кремль исключает возможность военной поддержки режима Лукашенко, поскольку считает, что этот шаг настроит граждан Белоруссии против России. За счет диалога с оппозицией Москва может добиться большего, но это будет возможно, только если она не пойдет по пути Украины и не возьмет курс на сближение с Евросоюзом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Убрать нельзя оставить

  • Политический кризис в Белоруссии заставил Кремль крепко задуматься. С одной стороны, Путин не заинтересован в сохранении Лукашенко у власти в союзном государстве. Даже если он выстоит, ему не удастся больше вернуть прежнего доверия граждан. Кремль, в свою очередь, больше никогда не будет видеть в нем надежного партнера. Сверх того – он станет «токсичным активом» Москвы. Но, с другой стороны, как говорят источники, Путин, хоть и списал Лукашенко со счетов, не собирается намеренно способствовать его падению.
  • Кремль допускает, что, возможно, будет гораздо лучше договориться с представителями оппозиции. Но пока избегает любого вмешательства в ситуацию, чтобы не спровоцировать социальный взрыв. Таким образом, Путин решает дилемму «убрать нельзя оставить» выжиданием момента.
  • Лукашенко испортил планы президента России в конце 2019 года и отказался от глубокой интеграции в рамках союзного государства. Более того, он разыгрывал антироссийскую карту во время президентской кампании – задержал 33 граждан России, которых назвал представителями ЧВК «Вагнера» и обвинил их в подготовке майдана.
  • Однако в решающий момент, когда протесты сотрясли все крупные города Белоруссии, Лукашенко обратился за помощью к Путину и отказался говорить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин пообещал военную поддержку Лукашенко, но желания идти на такой шаг у российского президента нет ввиду большого количества рисков, в том числе санкций Запада.
  • Лукашенко всеми силами старается дискредитировать белорусскую оппозицию в глазах Кремля. Он приписывает ей планы по выходу из российско-белорусского союза, вхождения в ЕС и размещения НАТО на территории республики. Представители оппозиции недоумевают – ничего подобного они не планируют, наоборот, они хотят переговоры с Москвой. Главное, что оппозиция рассчитывает донести до Путина – нет смысла поддерживать «слабого диктатора, которого ненавидит его собственный народ».
  • Задача оппозиции – наладить диалог с Россией. У Кремля есть удачный опыт работы с выразителями воли народа в Армении, где к власти пришли оппозиционеры. Однако Москва сохранила хорошие отношения со страной – участницей ЕАЭС и военного блока ОДКБ.
  • Тем не менее отказываться от Лукашенко Кремль не спешит – Путин занял выжидательную позицию. Если белорусский президент начнет падать, Москва вступит с диалог с оппозицией. Пока око Кремля наблюдает и остается над схваткой.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:34 1 1
Гость:

Воистину политик номер один. И самый влиятельный в мире. Это я о Путине. Никогда в этом не сомневался.

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