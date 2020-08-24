Путин списал Лукашенко. Удержит Белоруссию и без него 771 1 Политика

Президент России Владимир Путин не собирается поддерживать Александра Лукашенко до конца. Кремль исключает возможность военной поддержки режима Лукашенко, поскольку считает, что этот шаг настроит граждан Белоруссии против России. За счет диалога с оппозицией Москва может добиться большего, но это будет возможно, только если она не пойдет по пути Украины и не возьмет курс на сближение с Евросоюзом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.