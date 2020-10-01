Капитал страны
ENGLISH
01 ОКТ, 12:58 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин сократит расходы на россиян ради силовиков и госкорпораций
1 Октября 2020 1319 1 Экономика
Российские власти собираются сократить расходы на социальное обеспечение, здравоохранение и поддержку регионов ради наращивания трат на силовиков, госкорпорации и магапроекты. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Истинные приоритеты президента
- В 2021 году бюджет России достигнет 21,52 трлн руб., что на 2,214 трлн меньше, чем предполагалось ранее. Доходы составят 18,765 трлн руб., а дефицит, соответственно, 2,74 трлн. Он будет покрыт полностью за счет увеличения государственного долга. Фонд национального благосостояния, который Путин запретил тратить, правительство практически не будет трогать. Из него возьмут всего 91 млрд руб.
- Необходимость наращивать госдолг подтолкнула правительство к тому, чтобы часть расходов пустить под нож. Поскольку при сохранении ранее запланированных расходов дефицит вырос бы до показателя текущего года – 4 трлн руб. Поэтому 7 из 14 основных расходных статей подверглись секвестру.
- Больше всего пострадали такие статьи, как «социальная политика» – ее урезали на 192 млрд руб., до 5,575 трлн, отказавшись от программ поддержки семей с детьми; также нож прошелся по поддержке регионов в виде трансфертов - субъекты получат на 17% меньше: не 1,29 трлн, как предполагалось ранее, а всего 1,069 трлн.
- Принято решение сократить финансирование здравоохранения на 162 млрд руб., до 1,102 трлн. На 17% упадут расходы на поддержку ЖКХ. Также по 9 млрд руб. будет сэкономлено на спорте и культуре. Сокращение затронет и чиновников – на содержание госорганов будет пущено на 22 млрд руб. меньше, а всего будет потрачено 1,488 трлн руб. – больше чем на образование или здравоохранение.
- На оборону и национальную безопасность 5,817 трлн руб., из которых 3,209 трлн, или 15% расходной части бюджета, засекречены. Таким образом армия, МВД, ФСБ и Росгвардия обойдутся россиянам в 27% федерального бюджета.
- Госкорпорации и мегапроекты получат прибавку в 139 млрд руб. по статье «национальная экономика», которая вырастет до 3,248 трлн руб. На пропаганду государство потратит 102 млрд руб.
- Президент Владимир Путин на встрече с сенаторами 23 сентября заявил, что федеральный бюджет отражает «запросы людей». В первую очередь, пояснил Путин, будут профинансированы программу, «напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семья с детьми». Также Путин пообещал, что бюджет поддержит «укрепление образовательного, научного, технологического потенциала» России. Как видно из проекта бюджета, слова президента снова разошлись с его делами.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
30 СЕН, 18:50 В РФ могут ввести ограничения из-за COVID-19
30 СЕН, 17:04 ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?
30 СЕН, 15:34 Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство
30 СЕН, 15:30 Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые
29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
Написать комментарий
путин ведет геноцид , роснефть и газпром убыточные под руководством эффективных менеджеров , налоги не платять везде налоговые льготы , получается выкачивают недра а обогощается кучка людей друзей путина и за бугор все уходит , потоки убыточные с бюджета финансируют а навар опять ротенберги , потанины