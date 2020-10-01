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Путин сократит расходы на россиян ради силовиков и госкорпораций

1 Октября 2020 1319 1 Экономика
Путин сократит расходы на россиян ради силовиков и госкорпораций

Российские власти собираются сократить расходы на социальное обеспечение, здравоохранение и поддержку регионов ради наращивания трат на силовиков, госкорпорации и магапроекты. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

Истинные приоритеты президента

  • В 2021 году бюджет России достигнет 21,52 трлн руб., что на 2,214 трлн меньше, чем предполагалось ранее. Доходы составят 18,765 трлн руб., а дефицит, соответственно, 2,74 трлн. Он будет покрыт полностью за счет увеличения государственного долга. Фонд национального благосостояния, который Путин запретил тратить, правительство практически не будет трогать. Из него возьмут всего 91 млрд руб.
  • Необходимость наращивать госдолг подтолкнула правительство к тому, чтобы часть расходов пустить под нож. Поскольку при сохранении ранее запланированных расходов дефицит вырос бы до показателя текущего года – 4 трлн руб. Поэтому 7 из 14 основных расходных статей подверглись секвестру.
  • Больше всего пострадали такие статьи, как «социальная политика» – ее урезали на 192 млрд руб., до 5,575 трлн, отказавшись от программ поддержки семей с детьми; также нож прошелся по поддержке регионов в виде трансфертов - субъекты получат на 17% меньше: не 1,29 трлн, как предполагалось ранее, а всего 1,069 трлн.
  • Принято решение сократить финансирование здравоохранения на 162 млрд руб., до 1,102 трлн. На 17% упадут расходы на поддержку ЖКХ. Также по 9 млрд руб. будет сэкономлено на спорте и культуре. Сокращение затронет и чиновников – на содержание госорганов будет пущено на 22 млрд руб. меньше, а всего будет потрачено 1,488 трлн руб. – больше чем на образование или здравоохранение.
  • На оборону и национальную безопасность 5,817 трлн руб., из которых 3,209 трлн, или 15% расходной части бюджета, засекречены. Таким образом армия, МВД, ФСБ и Росгвардия обойдутся россиянам в 27% федерального бюджета.
  • Госкорпорации и мегапроекты получат прибавку в 139 млрд руб. по статье «национальная экономика», которая вырастет до 3,248 трлн руб. На пропаганду государство потратит 102 млрд руб.
  • Президент Владимир Путин на встрече с сенаторами 23 сентября заявил, что федеральный бюджет отражает «запросы людей». В первую очередь, пояснил Путин, будут профинансированы программу, «напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семья с детьми». Также Путин пообещал, что бюджет поддержит «укрепление образовательного, научного, технологического потенциала» России. Как видно из проекта бюджета, слова президента снова разошлись с его делами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:51 0 0
витя:

путин ведет геноцид , роснефть и газпром убыточные под руководством эффективных менеджеров , налоги не платять везде налоговые льготы , получается выкачивают недра а обогощается кучка людей друзей путина и за бугор все уходит , потоки убыточные с бюджета финансируют а навар опять ротенберги , потанины

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