Путин сократит расходы на россиян ради силовиков и госкорпораций 1319 1 Экономика

Российские власти собираются сократить расходы на социальное обеспечение, здравоохранение и поддержку регионов ради наращивания трат на силовиков, госкорпорации и магапроекты. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы.