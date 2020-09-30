Власти скрыли 15% бюджета от россиян. Секретные расходы превысят 3 трлн рублей 474 0 Экономика

Российские власти увеличивают непрозрачность расходования федерального бюджета. В следующем году бюджет потратит 3,209 трлн руб. в секретном режиме. Об этом говорится открытым текстом в проекте закона о бюджете на 2021-2023 годы, который поступил в Госдуму на рассмотрение. Большинство секретных статей связаны не с высокими технологиями или программами развития России, а с финансированием силовиков и закупкой оружия.