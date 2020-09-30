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Власти скрыли 15% бюджета от россиян. Секретные расходы превысят 3 трлн рублей
30 Сентября 2020 474 0 Экономика
Российские власти увеличивают непрозрачность расходования федерального бюджета. В следующем году бюджет потратит 3,209 трлн руб. в секретном режиме. Об этом говорится открытым текстом в проекте закона о бюджете на 2021-2023 годы, который поступил в Госдуму на рассмотрение. Большинство секретных статей связаны не с высокими технологиями или программами развития России, а с финансированием силовиков и закупкой оружия.
Каждый седьмой рубль засекретили
- Российские власти строят систему цифрового надзора за россиянами, чтобы знать о доходах граждан до последней копейки. Однако сами они не считают, что граждане должны контролировать расходы государства. Поэтому в 2021 году каждый седьмой рубль федерального бюджета будет потрачен на секретные статьи. В общей сложности это 3,209 трлн руб. из 21,52 трлн, или 15% от всего бюджета.
- В отношении расходов на 18,311 трлн руб. указано конкретно на что пойдут деньги, а вот 3,209 трлн руб. предположительно будут израсходованы на армию силовиков и гособоронзаказ. Хотя на «национальную оборону» и «национальную безопасность» уходит и без того 5,817 трлн руб. В целом силовики и оружие стоят россиянам 27% бюджета.
- Секретные статьи оказались в три раза больше, чем расходы на образование (1,057 трлн руб.) и здравоохранение (1,102 трлн), а также будет сопоставимо с расходами на статью «национальная экономика» (3,248 трлн).
- Не стоит и говорить, что финансирование секретных статей в 17 раз превышает расходы на охрану окружающей среды и в 18 раз финансирование системы ЖКХ. Это четко определяет приоритеты текущего политического режима, который отказывается вкладывать в человеческий капитал и здоровье россиян, но содержит и вооружает армию силовиков.
- Но есть и хорошая новость – кризис заставляет экономить даже на секретных тратах: в 2021 году они сократятся по сравнению с текущим на 114 млрд руб., или 3,4%. В 2022-м «секретный» бюджет сдуется до 3,191 трлн руб., но уже с 2023-го режим снова начнет их наращивать до 3,259 трлн. У властей по-прежнему будут «секреты» от граждан.
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