«Для продления жизни». Путин объявил, что «Роснефть» инвестирует в генетику 491 0 Экономика img_copyright

Нефтяная компания «Роснефть» инвестирует средства в создание трех геномных центров мирового уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии генетических технологий. После объявления президента глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить от налогов инвестиции компании в эту отрасль.