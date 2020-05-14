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«Для продления жизни». Путин объявил, что «Роснефть» инвестирует в генетику
14 Мая 2020 491 0 Экономика
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Нефтяная компания «Роснефть» инвестирует средства в создание трех геномных центров мирового уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии генетических технологий. После объявления президента глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить от налогов инвестиции компании в эту отрасль.
Цель – продлить жизнь
- Три геномных центра планируется создать в рамках федеральной программы развития генетических технологий до 2027 года. Предполагается, что они охватят четыре направления: биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Головной организацией для них выступит Курчатовский институт.
- «Роснефть» станет партнером проекта по созданию трех центров, сообщил Путин на совещании по развитию генетики 14 мая. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, в свою очередь, попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.
- По словам Путина, вся генетическая индустрия «строится вокруг жизни, здоровья, безопасности людей». Главной целью, президент назвал, разработки, которые позволят «предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей».
- «Речь идет о самых разных областях от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», – заключил Путин.
- До этого 29 апреля BBC писало, что «Роснефть» может вложить 1 млрд долларов на генетический проект до 2027 года. Курировать его, по информации издания, будет детский эндокринолог Мария Воронцова, которую называют дочерью Путина.
- Соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством было подписано в начале марта. «Роснефти» поручено создать центр в форме автономной некоммерческой организации и финансировать его, а правительству – выделить под него земельный участок и оказывать содействие.
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