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Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса

17 Июля 2021 82 0 Экономика
Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса

Президент Владимир Путин в очередной раз сообщил о преодолении последствий пандемии коронавируса и восстановлении экономики России. На этот раз он сделал это, обращаясь к лидерам стран АТЭС, прежде всего к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он выразил готовность поделиться с коллегами «антикризисными наработками» российской власти.

Путин считает, что у него есть рецепт

  • Президент Путин выступил на форуме «Азиатско-техоокеанского экономического сотрудничества» вместе с лидерами более 20 стран, включая США, Китай, Японию, Канаду и Сингапур. Он сообщил коллегам, что российская экономика вышла из кризиса и полностью восстановилась после пандемии. Цифры этого не подтверждают: в 2020 году Россия потеряла 3,1% ВВП, а к концу этого года должна вырасти на 3,8% по прогнозу Минэкономразвития. Таким образом, полное восстановление, если и произойдет, то придется на конец года.
  • Но Путин на это не обратил внимания. По его словам, власти России реализовали «целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям». Благодаря этому, по мнению Путина, Россия «уже в текущем году уверенно выходит на положительную динамику роста». «Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики», – заявил Путин.
  • Делиться особо нечем: по данным МВФ, совокупная помощь российской экономике от государства составила всего 3,3% ВВП, тогда как мировая экономика получила помощь на 20% ВВП. Лидерами по поддержке экономики и своих граждан стали США, Евросоюз и Китай, с которыми Путин решил делиться «антикризисными» секретами.
  • Российская экономика упала меньше, чем экономика США или ЕС – на 3,1% ВВП. Но это произошло за счет доходов граждан: в то время как в США они росли на десятки процентов за счет прямых выплат, в России они упали на 3% в 2020 году и еще на 3,6% в первом квартале 2021 года. О падении во втором квартале текущего года свидетельствует снижение реальных пенсий.
  • Важно и то, что потребление в 2020 году в России обрушилось на 6,8% вследствие падения доходов. Еще один индикатор – повальное закрытие малого и среднего бизнеса, который страдает от обеднения россиян и не получает должной помощи со стороны государства. В первом полугодии текущего года в России закрывалось по 1 тыс. компаний в день. При потерях в 2,8 трлн руб. государство оказало поддержку отрасли на 280 млрд руб. – всего на 10%. Как говорят эксперты, власти помогали «своим» – крупным около- или государственным компаниям.

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  • Всего на поддержку россиян и бизнеса власти потратили 1,8% ВВП. Это около 2 трлн руб., из которых 0,8% ушли на поддержку доходов (всего чуть меньше 900 млрд руб., большая часть из которых – выплаты по 10 тыс. руб. на детей). Бизнесу досталось еще меньше – 0,7% ВВП, а регионам – 0,3%. Россия проходит текущий кризис, который далеко еще не закончился, за счет доходов граждан, разорения малых и средних предприятий. Такими «антикризисными» мерами можно делиться только с врагами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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