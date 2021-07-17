Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса 82 0 Экономика

Президент Владимир Путин в очередной раз сообщил о преодолении последствий пандемии коронавируса и восстановлении экономики России. На этот раз он сделал это, обращаясь к лидерам стран АТЭС, прежде всего к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он выразил готовность поделиться с коллегами «антикризисными наработками» российской власти.