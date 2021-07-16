В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»
16 Июля 2021 554 0 Экономика
Экономический кризис продолжает выкашивать малые и средние компании в России, в то время как правительство ждет рекордного за последние пять лет роста экономики. По данным Федеральной налоговой службы, в первом полугодии 2021 года были ликвидированы 724 тыс. юрлиц и ИП, а новых было зарегистрировано 531 тыс. Таким образом, страна потеряла 193 тыс. предприятий за шесть месяцев. Ежедневные потери превысили 1 тыс.
Экономика растет, а бизнес закрывается
- Гораздо больше о состоянии российской экономики говорят не отчеты правительства и прогнозы, а данные о количестве открытых и закрытых предприятий различной формы собственности. Согласно данным Федеральной налоговой службы, за первые полгода 2021 года в России были ликвидированы 724 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
- Это рекордное число с 2013 года, пишут «Известия». Причем чаще всего с рынка уходили индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства. Из 724 тыс. ликвидированных предприятий на них приходится 553,7 тыс. закрытий. Между тем коммерческих предприятий стало меньше в 2021 году на 158 тыс.
- Новых компаний было зарегистрировано 121 тыс., а индивидуальных предпринимателей – 410 тыс. В результате чистые потери компаний достигли 193 тыс. предприятий за полгода. Темп ликвидаций, таким образом, вырос до 1 тыс. в день.
- По словам руководителя направления «Макроэкономика» ЦМКАП Дмитрия Белоусова, на предприятия повлиял кризис, подтолкнувший многие компании к уходу. Но не исключено, что большие фирмы поглощали малые, а часть ИП зарегистрировались самозанятыми – таковых в стране уже 2,4 млн человек.
- В 2020 году малый и средний бизнес недополучили 2,8 трлн руб., утверждали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). Больше всего пострадала торговля (минус 1,7 трлн руб.). Государственная помощь для малого бизнеса не превысила 290 млрд руб., то есть составила 10% от убытков.
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- Кризис ударил сильнее всего по малому и среднему бизнесу. При этом государство помогало в основном крупным компаниям, так называемым стратегическим предприятиям, тем или иным образом аффилированным с государством, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В итоге кризис может привести к очередному этапу огосударствления экономики.
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