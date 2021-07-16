В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих» 554 0 Экономика

Экономический кризис продолжает выкашивать малые и средние компании в России, в то время как правительство ждет рекордного за последние пять лет роста экономики. По данным Федеральной налоговой службы, в первом полугодии 2021 года были ликвидированы 724 тыс. юрлиц и ИП, а новых было зарегистрировано 531 тыс. Таким образом, страна потеряла 193 тыс. предприятий за шесть месяцев. Ежедневные потери превысили 1 тыс.