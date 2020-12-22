Путин решил перевести в золото Фонд национального благосостояния 55 1 Экономика

Президент Владимир Путин разрешил переводить средства Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. Об этом свидетельствует документ на портале правовой информации. Изначально идею инвестировать средства в золото предложил Минфин. Он объяснил это диверсификацией «кубышки» властей и защиты хранящихся в ней средств от возможного ареста со стороны Запада. До этого резервы ФНБ могли держаться либо в иностранной валюте, либо в надежных активах – долговых обязательствах и ценных бумагах.