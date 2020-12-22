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Путин решил перевести в золото Фонд национального благосостояния

22 Декабря 2020 55 1 Экономика
Путин решил перевести в золото Фонд национального благосостояния

Президент Владимир Путин разрешил переводить средства Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. Об этом свидетельствует документ на портале правовой информации. Изначально идею инвестировать средства в золото предложил Минфин. Он объяснил это диверсификацией «кубышки» властей и защиты хранящихся в ней средств от возможного ареста со стороны Запада. До этого резервы ФНБ могли держаться либо в иностранной валюте, либо в надежных активах – долговых обязательствах и ценных бумагах.

«Кубышку» начнут переводить в золото

  • Сразу после победы на президентских выборах в США Джо Байдена Минфин России предложил внести поправки в Бюджетный кодекс и разрешить перевести часть средств ФНБ из долларов, евро и фунтов стерлингов в золото. Законопроект с соответствующими поправками появился 13 ноября.
  • В пояснительной записке Минфин написал: у финансовых властей есть необходимость «обеспечить сохранность» ФНБ, в котором на тот момент было собрано 117 млрд долларов. Инициатива Минфина появилась в атмосфере панических заявлений как министра финансов Антона Силуанова, призвавшего с приходом Байдена «готовиться ко всему», так и российской элиты, мнение которой выразил Герман Греф – Россию ждут «радикальные санкции».
  • Сейчас 46% средств ФНБ хранится в долларах, 44% в евро, а 10% в фунтах стерлингов. Потенциально США могут наложить арест на долларовую часть резервов, поскольку она находится на счетах иностранных банков и, в случае санкций, будет там заморожена. Еще весной премьер Михаил Мишустин разрешил вкладывать резервы в китайские юани, но правительство не спешит это делать ввиду волатильности китайской валюты.

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  • Ранее министр Силуанов говорил, что золото не является платежным средством и его трудно быстро обменять на ликвидность. Именно поэтому до сих пор российские власти не хранили ФНБ в золоте. Но угроза санкций, нависшая над 53,82 млрд долларов, все меняет.
  • Той же стратегии с 2014 года следует глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она перевела 20% из 587 млрд долларов золотовалютных резервов Центробанка в золото. Тем самым Россия обезопасила себя от участи Ирана, который лишился 32 млрд долларов после санкций и Венесуэлы, потерявшей 1,2 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:02 0 0
И.И..:

фонд нации хранится за рубежом))) если ФНБ будет находится в долларах и дома, то как санкции могут повлиять на него? зачем доллары переводить в золото, а золото потом продавать за доллары?

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