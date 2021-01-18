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Путин распорядился потратить больше денег ФНБ на нефтяные проекты

18 Января 2021 210 0 Экономика
Путин распорядился потратить больше денег ФНБ на нефтяные проекты

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня увеличить финансирование проектов по добыче нефти в Арктике за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги должны будут пойти через Российский фонд прямых инвестиций, сообщает сайт Кремля. До этого Путин называл ФНБ «подушкой безопасности» и обещал не разбрасываться деньгами фонда. Между тем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал потратить половину резервов на помощь наиболее пострадавшим от кризиса гражданам.

Больше резервов на нефть

  • В 2020 году власти отказались следовать рекомендациям ведущих экономистов и советам главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Они не тратили деньги Фонда национального благосостояния, в результате чего его объем вырос за год с 12,8 трлн до 13,5 трлн руб. в условиях экономического кризиса. Таким образом, объем его ликвидной части (то есть не вложенной ни в какие проекты и доступной в виде живых денег) достиг 7,5% ВВП – 8,6 трлн руб.
  • Согласно правилу использования ФНБ, которое власти сами для себя прописали, они могут направить объем резервов, превышающий 7% ВВП, на инвестиционные цели. На сегодняшний день это 573 млрд руб. Но Владимир Путин поручил правительству до 31 мая 2021 года проработать вопрос о «целесообразности увеличения объема средств», которые выдаются Российскому фонду прямых инвестиций, чтобы он реализовал проекты в области нефтегазохимии. На текущий момент квота РФПИ в ФНБ для этих целей составляет 10%, то есть более 1 трлн руб., которые Фонд уже использовал.
  • Путин верит, что у нефтехимической отрасли есть большой потенциал для роста, даже после того как мир откажется от нефти (Евросоюз готовится отказаться от углеводородов к 2050 году). Правда, необходимый объем инвестиций в эту отрасль оценивается в 5 трлн руб., что сопоставимо со всеми предполагаемыми доходами от нефтегазового экспорта в 2021 году (согласно проекту бюджета). Еще в декабре прошлого года, когда Путин выступил с заявлением по нефтехимии, было непонятно, где Россия возьмет деньги на ее развитие. Теперь стало ясно – из ФНБ.

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  • В план развития нефтегазохимии заложены проекты в Арктике и газохимический кластер в ЯНАО, в частности речь идет о комплексах «СИБУРа» и «ЗапСибНефтехима». В РФПИ утверждают, что тратят не только резервные средства, но и привлекают к проектам Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Однако уже около 1,8 млрд долларов из ФНБ было вложено в нефтегазохимические проекты. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность вложений ФНБ в нефтепереработку «на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги».
  • По состоянию на 2021 год 21% ФНБ находится в экономике. Они вложены в инфраструктурные проекты, такие как ЦКАД в Москве, пущены на покупку подвижного состава для РЖД, говорил Путин. Также средства пошли на кредиты ВЭБу и экс-президенту Украины Виктору Януковичу. По оценке Счетной палаты, все эти деньги вложены в неликвидные активы и навсегда потеряны в качестве резервов. Общий объем утраченных средств ФНБ составляет 4,387 трлн руб., однако они продолжают мелькать в отчетах Минфина. Счетная палата призывала более прозрачно использовать средств ФНБ и не предоставлять резервы на реализацию убыточных проектов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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