Путин распорядился потратить больше денег ФНБ на нефтяные проекты 210 0 Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня увеличить финансирование проектов по добыче нефти в Арктике за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги должны будут пойти через Российский фонд прямых инвестиций, сообщает сайт Кремля. До этого Путин называл ФНБ «подушкой безопасности» и обещал не разбрасываться деньгами фонда. Между тем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал потратить половину резервов на помощь наиболее пострадавшим от кризиса гражданам.