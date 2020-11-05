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Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России

5 Ноября 2020 320 2 Экономика
Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России

Сразу после введения санкций Евросоюза против президента Белоруссии состоялся первый за месяц телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Во время обсуждения актуальных проблем Лукашенко неожиданно попросил Путина продать Белоруссии одно из месторождений нефти на территории России. Российского президента просьба коллеги не смутила – он поддержал идею и поручил детально проработать вопрос, чтобы обсудить его на ближайших переговорах.

Для Лукашенко найдут месторождение

  • Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 ноября. Вместе с белорусским лидером в него попали еще 14 человек. В том числе его сын Виктор. Всем фигурантам «черного списка» запрещается въезд в Евросоюз, а их активы замораживаются.
  • Сразу же после обнародования этого решения Лукашенко инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров, длившихся больше часа, официальные источники рассказали, что президенты обсуждали все, что угодно, только не санкции.
  • В частности – сотрудничество в борьбе с коронавирусом, производство российской вакцины в Белоруссии, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в США, Польше, Литве и на Украине. Но самая интересная тема, по данным БелТА, касалась нефти и газа. Лукашенко затронул вопрос поставок нефти и газа в следующем году, а потом попросил Путина продать одно из месторождений нефти в России. Путин просьбу поддержал, но поручил проработать идею.
  • Белоруссия в 2020 году остается единственным направлением, по которому поставки российской нефти не падают, а растут (в целом они упали на 20%). В октябре они выросли на 28,5% по сравнению с прошлым годом, до 1,6 млн тонн. Крупнейшими покупателями российской нефти в Белоруссию стали Мозырский НПЗ (740 тыс. тонн, плюс 72,3%) и Новополоцкий НПЗ (827,8 тыс. тонн, плюс 4,8%).
  • Еще в начале года Россия использовала нефть для склонения Лукашенко к «глубокой интеграции» в рамках Союзного государства. Целью интеграции было объединение двух стран и продление президентских полномочий президента Путина уже как главы Союзного государства. Однако Лукашенко отказался сдавать суверенитет Белоруссии. Тогда Россия прекратила поставки нефти в республику и до апреля душила Минск, вынуждая искать альтернативные поставки.
  • После проваленных президентских выборов 9 августа, с итогами которых не согласился белорусский народ, Москва решила поддерживать Лукашенко во что бы то ни стало, настраивая против себя белорусов. Теперь Путин готов «продать» белорусскому лидеры нефтяное месторождение, чтобы укрепить нелегитимного президента соседней страны.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:15 0 0
Valeriy Bondarik:

[2] Вдогонку... Извыините - в 1-ом комментарии допущена Ошибка ! Срок легитимности Лукашенко ИСТЕКАЕТ : 05.11.2020. * ПОСЛЕ этого числа - он НЕ (!) президент !!! [Как-в Том-фильме: "А царь-то НЕ настоящий" !!!!!] = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 05-11-2020.

10:08 0 0
Valeriy Bondarik:

,,,Привет`ствую Вас,,, Разреши,те...ИТАК : ```````````````````' -> СЕГОДНЯ - 04.11.2020-го - ИСТЕКАЕТ легитимный срок Лукашенко ! * он СТАНОВИТСЯ...НЕлегитимен, как "президент"... [ВСЁ, что ЗАКЛЮЧЕГО с НЕлегитимным - НЕзаконно...] [и ТЕ, кто Будут ПОСЛЕ ПВВ - вправе ПЕРЕСМОТРеть...] ...России осталось ПРЕДЛОЖИТЬ этому "бацьке"... ГДЕ-то на РОСТОВСКИХ просторах - "ХАТЫНКУ"... [Т.К. он точно НЕ сможет остаться в Белоруссии,,,] -> Россия Заинтересована в СТАБИЛИЗАЦИИ ситуации в Белоруссии ! РБ - это НЕ ЛУКАшенко ! *** и НЫНЕ там ПРАВЯЩИХ...со-временем... ПОСТАВЯТ перед Ответом (ЗА содеянное)... От Справедливого, законного Ответа - НЕ уйти.....! [владелец "СОСКИ"...нефтяное место-выкачивания, НЕ значит что "владелец" ТОЙ - извлечённой нефти...] - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 05-11-2020.

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