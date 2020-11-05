Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России 320 2 Экономика

Сразу после введения санкций Евросоюза против президента Белоруссии состоялся первый за месяц телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Во время обсуждения актуальных проблем Лукашенко неожиданно попросил Путина продать Белоруссии одно из месторождений нефти на территории России. Российского президента просьба коллеги не смутила – он поддержал идею и поручил детально проработать вопрос, чтобы обсудить его на ближайших переговорах.