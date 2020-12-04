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Путин прижал Грефа. «Сберу» нужно оставаться банком

4 Декабря 2020 190 1 Экономика
Путин прижал Грефа. «Сберу» нужно оставаться банком

Президент России Владимир Путин долгое время не комментировал наполеоновские планы главы «Сбербанка» Германа Грефа по созданию собственной экосистемы. На конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey Путин прервал молчание и попросил Грефа не забывать, что он управляет прежде всего банком, который был создан в 1841 году и должен быть сегодня соблюдать все требования к кредитным организациям.

Путин против ухода от сути

  • Впервые президент Владимир Путин прокомментировал стратегию «Сбербанка», которая направлена на создание на основе банка экосистемы сервисов. На этой стратегии настаивал глава банка Герман Греф и даже грозил уходом, если правительство после покупку контрольного пакета акций «Сбербанка» у ЦБ откажется развивать экосистему.
  • По словам Путина, Греф не должен забывать, что ему доверили управлять банком, учрежденном в 1841 году. «Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно», – заметил Путин и попросил считать «Сбер» в первую очередь банком, а потом уже экосистемой.
  • Путин особенно подчеркнул, что «Сбер» должен выполнять все требования Центробанка к финансовым учреждениям. Президент не пояснил, о каких требованиях он говорит. Но известно, что в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина делилась опасениями по поводу «мощных экосистем», которые затормозят развитие финансовых рынков.
  • Набиуллина считает, что доминирующие банки неизбежно станут экосистемами – это будущее рынка. Однако она подчеркнула – ЦБ не хочет, чтобы на финансовом рынке складывались цифровые монополии (и она права, достаточно уже того, что банковский рынок ее усилиями монополизирован!). Более того, по ее мнению, если другие участники рынка будут страдать из-за этих экосистем, то они станут тормозом развития экономики.
  • В свою очередь, Греф выступает против того, чтобы «Сбербанк» оставался только банком. В этом плане он поспорил с Набиуллиной – если она запретит банкам становиться экосистемами, то тогда ЦБ создаст себе другую проблему – IT-гигантов, занимающихся банковской деятельностью.
  • Президент Путин поддержал точку зрения Набиуллиной. Но похвалил и усилия Грефа. По его словам, экосистема «Сбербанка» его впечатлила. «Вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию», – перечислил президент и сделал рекламу Грефу: «И все это можно сделать нажатием одной кнопки».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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22:56, 04.12 0 0
Александр Н:

и главное не забывать что Сбер это НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк ..а Паевый банк с Участием Государства(точнее Наших денег)..в общем частный банк .. и то что говорит Президент всего лишь слова в адрес его членов с их (и возможно ЕГО паем)

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