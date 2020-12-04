Путин прижал Грефа. «Сберу» нужно оставаться банком 190 1 Экономика

Президент России Владимир Путин долгое время не комментировал наполеоновские планы главы «Сбербанка» Германа Грефа по созданию собственной экосистемы. На конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey Путин прервал молчание и попросил Грефа не забывать, что он управляет прежде всего банком, который был создан в 1841 году и должен быть сегодня соблюдать все требования к кредитным организациям.