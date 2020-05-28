Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей 677 0 Экономика img_copyright

Президент Владимир Путин поддержал предложение Минтруда повысить минимальный уровень пособия по безработице в целых три раза. Громкий заголовок сразу попал в топ «Яндекс.Новостей» и обнадежил миллионы безработных россиян. В действительности громкое заявление главы государства едва ли можно назвать реальной помощью россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Более того, это может быть первым шагом к введению нового налога на зарплаты.