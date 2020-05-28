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Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей
28 Мая 2020 677 0 Экономика
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Президент Владимир Путин поддержал предложение Минтруда повысить минимальный уровень пособия по безработице в целых три раза. Громкий заголовок сразу попал в топ «Яндекс.Новостей» и обнадежил миллионы безработных россиян. В действительности громкое заявление главы государства едва ли можно назвать реальной помощью россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Более того, это может быть первым шагом к введению нового налога на зарплаты.
Громкие заявления и реальность
- Объявить о повышении минимального пособия по безработице Минтруда предоставило возможность президенту, который должен собирать на себя весь позитив на фоне рухнувшего рейтинга доверия (до 27% в апреле). Путин торжественно объявил, что пособие будет увеличено в три раза – в реальных цифрах с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.
- Далее выяснилось, что данные первого лица не соответствуют официальной статистике о безработице. По словам Путина, в России зарегистрировано 1,9 млн безработных. Эта цифра не согласуется с данными Росстата, который утверждает, что в России официально признаны безработными 1,3 млн человек (+ 800 тыс. в апреле). Но всего, по оценке статистического ведомства, безработных в стране насчитывается 4,3 млн человек. Об этом Путин молчит. Хотя это официальные данные. Реальная же картина, по оценке профсоюзов, куда хуже – до 8-10 млн оставшихся без работы граждан.
- Ранее Путин повысил пособие по безработице до уровня одного МРОТ – 12130 руб. для потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Однако он же пообещал кредитную поддержку тем компаниям, которые сохранят 90% персонала. В итоге большинство людей оказались в неоплачиваемом отпуске или не получили формальных оснований претендовать на пособие в один МРОТ.
- Но даже 12130 руб. – недостаточная сумма. Это всего 25% от среднемесячной зарплаты по России, которая, по данным Росстата, в первом квартале 2020 года составляла 48,4 тыс. руб.
- Увеличение минимального пособия до 4,5 руб. не решает проблему безработных. Эта «щедрая» сумма с барского плеча президента втрое меньше минимального прожиточного минимума. Поэтому выжить на нее и прокормить семью просто невозможно. Однако задача власти не помогать, но пиариться – создавать видимость помощи россиянам. В этом же ключе недавно были на 9% повышены накопительные пенсии – в реальности это означало повышение на 87 руб. Снова пиар и погоня за громкими позитивными заголовками российской бюрократии.
- Повышение минимального пособия – это первый шаг к введению нового налога, «страховки от безработицы», которая будет съедать 1% от зарплат всех работающих. Именно за счет нового налога власти собираются решить проблему Фонда социального страхования, из которого и выплачиваются пособия.
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