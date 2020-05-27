Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы» 460 0 Экономика img_copyright

Российское правительство задумало повысить налоги на зарплаты, чтобы решить проблему Фонда социального страхования. Из Фонда выплачиваются пособия по безработице, а так как в нем намечается дефицит, Минтруда предлагает ввести новый сбор с зарплат трудящихся – «страхование от безработицы». Происходит это в тяжелейший экономический кризис, когда, по официальным данным Росстата, 4,3 млн россиян потеряли работу, а общий уровень безработицы вырос на 21% год к году.