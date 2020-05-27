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Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы»
27 Мая 2020 460 0 Экономика
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Российское правительство задумало повысить налоги на зарплаты, чтобы решить проблему Фонда социального страхования. Из Фонда выплачиваются пособия по безработице, а так как в нем намечается дефицит, Минтруда предлагает ввести новый сбор с зарплат трудящихся – «страхование от безработицы». Происходит это в тяжелейший экономический кризис, когда, по официальным данным Росстата, 4,3 млн россиян потеряли работу, а общий уровень безработицы вырос на 21% год к году.
Налог в пользу безработных
- Минтруда разрабатывает поправки к трудовому законодательству, которые внедрят страховые принципы защиты от безработицы, пишут «Известия» со ссылкой на отчет министерства. «Страховые принципы» – это дополнительный сбор в пользу безработных с каждого трудящегося, который будет проходить через руки посредника в лице государства. То есть это изначально несправедливая и неэффективная система перераспределения, которая гарантированно обернется нецелевым расходованием средств и отсутствием должной помощи всем безработным.
- За новый налог выступает Федерация независимых профсоюзов России. В Федерации ссылаются на аналогичный опыт в России 1990-х: тогда компании отчисляли 1,5% от зарплат в Фонд социального страхования. Сейчас это могут быть 0,5-1%. Это, по мнению Федерации, поможет значительно увеличить размер пособия по безработице. Новый налог добавится к тем 30%, которые работники уже платят государству. При этом налоги на труд в России – одни из самых высоких в мире и сдерживают реальный рост зарплат.
- Однако вряд ли новые сборы с работающих в действительности помогут безработным. По данным Росстата, в апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Но официально безработными были зарегистрированы лишь 1,3 млн человек (плюс 800 тыс.). Государство намерено отсекало людей, которые не проходили по установленным критериям «безработности», чтобы не платить пособия в размере одного МРОТ (12138 руб.).
- Глава Минтруда Антон Котяков прогнозировал, что число безработных может вырасти в 2020 году до 5-6 млн человек. Это происходит из-за падения экономики и разорения бизнеса, который власти призывают сохранять рабочие места. Однако новые поборы вряд ли убедят предпринимателей и дальше тянуть лямку. Сбербанк, критикуя политику правительства, уже отмечал, что кабинет министров Михаила Мишустина перераспределяет ущерб с государства на бизнес. Новая инициатива чиновника – строго в этом ключе.
- В Российском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что новые сборы в разгар кризиса вводить довольно странно. Государству нужно стимулировать создание рабочих мест, а не думать о повышении выплат безработным.
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