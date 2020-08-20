Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
20 АВГ, 17:59 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

20 АВГ, 17:59 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин поручил спасти Навального любой ценой

20 Августа 2020 192 0 Политика
Путин поручил спасти Навального любой ценой

Главный оппозиционный политик России сегодня утром почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1 города. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и, по словам пресс-секретаря политика, он впал в кому. В Кремле, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, знают о произошедшем, но Владимиру Путину не докладывали. Тем не менее, по информации других источников, Кремлю дана команда во что бы то ни стало спасти того, чье имя Путин долгие годы старательно избегал произносить.

Спасения нерядового Навального

  • Первую версию случившегося с Алексеем Навальным озвучила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она не исключила, что главу Фонда борьбы с коррупцией могли отравить в Томске. Перед вылетом в Москву утром Алексей Навальный ничего не ел и только выпил горячего чая в аэропорту. В больнице, куда он был оперативно доставлен после экстренной посадки, подтвердили токсическое отравление. Как сказали врачи, токсическое вещество могло быстрее всосаться в кровь с горячей жидкостью.
  • По версии, которую транслируют близкие к Кремлю источники, в крови Навального был обнаружен оксибутерат натрия – психоделическое вещество, применяющееся в качестве снотворного. Это средство соленое на вкус и его якобы невозможно выпить не заметив. При этом оксибутерат несовместим с алкоголем, а Навальный якобы попробовал местный самогон в деревне Кафтанчиково Томской области, где он плавал в реке. Врачи установили, что в его крови после ночи все еще содержится 0,2 промилле.
  • По поручению Кремля в Омске собрался консилиум лучших врачей для спасения жизни Навального, в том числе с помощью средств телемедицины. Бригада из Москвы собрана и готовится вылететь в Сибирь. При необходимости Кремль готов открыть зеленый коридор и транспортировать Навального за границу. Но для этого, по словам Пескова, от представителей политика должен поступить запрос. «Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков. Но ясно одно – Навальный далеко не «любой гражданин» в данных обстоятельствах.
  • Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже заявил о крайней обеспокоенности по поводу состояния Алексея Навального. «Мои мысли с ним и его семьей», – заявил глава МИД Великобритании.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия просит у Китая 10 млрд долларов

Россия просит у Китая 10 млрд долларов
Экономика

Лишняя нефть России горит и разливается. Виной всему – ОПЕК+

Лишняя нефть России горит и разливается. Виной всему – ОПЕК+
Экономика

Нефтяники пожаловались Путину. Не хотят платить 200 млрд руб.

Нефтяники пожаловались Путину. Не хотят платить 200 млрд руб.
Экономика

Олигархи готовят «запасные аэродромы» в Европе. Спрос на золотые визы взлетел

Олигархи готовят «запасные аэродромы» в Европе. Спрос на золотые визы взлетел
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов

В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов

В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты

В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты

Новости дня

17:29 Состояние вакцинированных от COVID-19 будут отслеживать в приложении Состояние вакцинированных от COVID-19 будут отслеживать в приложении
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:52 Путин и глава ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии Путин и глава ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии
15:11 Минобрнауки прокомментировало перенос начала учебного года в вузах Минобрнауки прокомментировало перенос начала учебного года в вузах
14:40 В РФ хотят отменить транспортный налог В РФ хотят отменить транспортный налог
12:01 Поступила информация о "минировании" аэропортов и ТЦ Подмосковья Поступила информация о "минировании" аэропортов и ТЦ Подмосковья
11:42 Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Россией Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Россией
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:24 Стало известно о состоянии Навального, впавшего в кому Стало известно о состоянии Навального, впавшего в кому

Узнай, страна!

17:06 В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:26 В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
14:03 На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей
13:28 На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе
13:03 Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса
19 АВГ, 14:45 В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
19 АВГ, 14:23 В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей
19 АВГ, 13:56 В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике
19 АВГ, 13:22 Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию
19 АВГ, 12:46 Новая структура – старые проблемы. Как в России изменилось поведение МСП Новая структура – старые проблемы. Как в России изменилось поведение МСП
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter