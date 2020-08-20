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Путин поручил спасти Навального любой ценой
20 Августа 2020 192 0 Политика
Главный оппозиционный политик России сегодня утром почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1 города. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и, по словам пресс-секретаря политика, он впал в кому. В Кремле, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, знают о произошедшем, но Владимиру Путину не докладывали. Тем не менее, по информации других источников, Кремлю дана команда во что бы то ни стало спасти того, чье имя Путин долгие годы старательно избегал произносить.
Спасения нерядового Навального
- Первую версию случившегося с Алексеем Навальным озвучила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она не исключила, что главу Фонда борьбы с коррупцией могли отравить в Томске. Перед вылетом в Москву утром Алексей Навальный ничего не ел и только выпил горячего чая в аэропорту. В больнице, куда он был оперативно доставлен после экстренной посадки, подтвердили токсическое отравление. Как сказали врачи, токсическое вещество могло быстрее всосаться в кровь с горячей жидкостью.
- По версии, которую транслируют близкие к Кремлю источники, в крови Навального был обнаружен оксибутерат натрия – психоделическое вещество, применяющееся в качестве снотворного. Это средство соленое на вкус и его якобы невозможно выпить не заметив. При этом оксибутерат несовместим с алкоголем, а Навальный якобы попробовал местный самогон в деревне Кафтанчиково Томской области, где он плавал в реке. Врачи установили, что в его крови после ночи все еще содержится 0,2 промилле.
- По поручению Кремля в Омске собрался консилиум лучших врачей для спасения жизни Навального, в том числе с помощью средств телемедицины. Бригада из Москвы собрана и готовится вылететь в Сибирь. При необходимости Кремль готов открыть зеленый коридор и транспортировать Навального за границу. Но для этого, по словам Пескова, от представителей политика должен поступить запрос. «Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков. Но ясно одно – Навальный далеко не «любой гражданин» в данных обстоятельствах.
- Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже заявил о крайней обеспокоенности по поводу состояния Алексея Навального. «Мои мысли с ним и его семьей», – заявил глава МИД Великобритании.
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