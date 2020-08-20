Путин поручил спасти Навального любой ценой 192 0 Политика

Главный оппозиционный политик России сегодня утром почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1 города. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и, по словам пресс-секретаря политика, он впал в кому. В Кремле, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, знают о произошедшем, но Владимиру Путину не докладывали. Тем не менее, по информации других источников, Кремлю дана команда во что бы то ни стало спасти того, чье имя Путин долгие годы старательно избегал произносить.