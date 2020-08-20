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Навального отравили психодислептиком. Он впал в кому
20 Августа 2020 234 0 Политика
Главный российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в одной из больниц Омска после экстренной посадки самолета. Навальный летел из Томска, где он занимался расследованием коррупции, в Москву. По словам его пресс-секретаря, с утра он выпил чай. Врачи установили, что политик был отравлен. Он находится без сознания в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отравлен во время расследования коррупции
- У основателя Фонда борьбы с коррупцией и главного российского оппозиционера Алексея Навального установлено токсическое отравление. Утром 19 августа политик возвращался из поездки по Сибири, где в Новосибирске и Томске он снимал свое новое расследование к сентябрьским выборам. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске из-за резко ухудшившегося самочувствия Навального.
- В больницу скорой медицинской помощи №1 Омска Навального доставили без сознания. Врачи характеризуют его состояние как «тяжелое». Установлено, что он был отравлен неустановленным психодислептиком. Политик с утра выпил только чаю. Вместе с горячей жидкостью, по версии врачей, токсическое вещество быстрее всосалось в кровь.
- По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, 44-летний политик находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию.
- По последней информации от пресс-секретаря политика, Навальный впал в кому.
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