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Навального отравили психодислептиком. Он впал в кому

20 Августа 2020 234 0 Политика
Навального отравили психодислептиком. Он впал в кому

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в одной из больниц Омска после экстренной посадки самолета. Навальный летел из Томска, где он занимался расследованием коррупции, в Москву. По словам его пресс-секретаря, с утра он выпил чай. Врачи установили, что политик был отравлен. Он находится без сознания в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отравлен во время расследования коррупции

  • У основателя Фонда борьбы с коррупцией и главного российского оппозиционера Алексея Навального установлено токсическое отравление. Утром 19 августа политик возвращался из поездки по Сибири, где в Новосибирске и Томске он снимал свое новое расследование к сентябрьским выборам. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске из-за резко ухудшившегося самочувствия Навального.
  • В больницу скорой медицинской помощи №1 Омска Навального доставили без сознания. Врачи характеризуют его состояние как «тяжелое». Установлено, что он был отравлен неустановленным психодислептиком. Политик с утра выпил только чаю. Вместе с горячей жидкостью, по версии врачей, токсическое вещество быстрее всосалось в кровь.
  • По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, 44-летний политик находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию.
  • По последней информации от пресс-секретаря политика, Навальный впал в кому
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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