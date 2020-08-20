Навального отравили психодислептиком. Он впал в кому 234 0 Политика

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в одной из больниц Омска после экстренной посадки самолета. Навальный летел из Томска, где он занимался расследованием коррупции, в Москву. По словам его пресс-секретаря, с утра он выпил чай. Врачи установили, что политик был отравлен. Он находится без сознания в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.