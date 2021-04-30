Путин пообещал триллионы французам за помощь России в экономическом «рывке» 344 4 Экономика

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями крупных компаний Франции в России. На ней он пообещал иностранцам доступ к государственным закупкам по Национальным проектам развития, объем которых «исчисляется триллионами рублей». Такая перспектива откроется перед французскими компаниями, если они помогут России с инновациями в фармацевтике, биотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетики, а также в утилизации углеродных выбросов. Главное условие доступа к триллионам рублей – локализовать производство в РФ, следует из стенограммы на сайте Кремля.