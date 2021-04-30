Путин пообещал триллионы французам за помощь России в экономическом «рывке»
Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями крупных компаний Франции в России. На ней он пообещал иностранцам доступ к государственным закупкам по Национальным проектам развития, объем которых «исчисляется триллионами рублей». Такая перспектива откроется перед французскими компаниями, если они помогут России с инновациями в фармацевтике, биотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетики, а также в утилизации углеродных выбросов. Главное условие доступа к триллионам рублей – локализовать производство в РФ, следует из стенограммы на сайте Кремля.
Путин пытается исправить инвестиционный провал
- Владимир Путин на видеоконференции с французским бизнесом в России призвал компании больше вкладывать в страну и локализовывать производство, чтобы получить доступ к триллионам рублей, которые власти собираются потратить на Национальные проекты.
- По словам президента, те компании, которые прислушались к правительству России, и «пошли по пути перевода промышленных мощностей» в страну, «сейчас могут на равных с их российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объем которых исчисляется триллионами рублей». Путин подчеркнул, что для России это «значительный ресурс».
- С помощью Национальных проектов Путин рассчитывает совершить экономический «рывок», в том числе Россия должна выйти на мировые темпы экономического роста, удвоить несырьевой экспорт, ввести инновации в каждую вторую компанию и уменьшить бедность в два раза к 2030 году. «Мы заинтересованы в подключении к этой масштабной работе зарубежных компаний», – заявил Путин французскому бизнесу.
- Компаниям предлагаются преференции в обмен на инвестиции и заключение специальных инвестиционных контрактов. Также Путин отметил, что, несмотря на все сложности, Россия обеспечивает макроэкономическую стабильность для работы иностранцев в стране. В свою очередь, от иностранного бизнеса ждут содействия в развитии науки и технологий, а также инноваций в фармацевтике, биотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетике, утилизации углеродных выбросов.
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- Путин также упомянул, что французские компании «не снижают своей активности» в России. Но в действительности они забирают инвестиции из страны – в 2020 году они сократили прямые инвестиции на 25%, с 23,377 до 16,748 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка. Приток прямых инвестиций в Россию упал до 1,4 млрд долларов – абсолютного минимума с 1994 года.
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отключение платежной системы это прежде всего утрата возможности управлять выведенными капиталами из страны и размещенными партией в западных активах. их невозможно будет оттуда забрать в виде подпитки дырявого бюджета.да, они будут крутится там принося прибыль, но тут придется сосать лапу и ставит крест на гонке вооружений и участием наемников в локальных конфликтах по всему свету. РФ все чаще отказывают даже на периферии и гонят метлой из ЕС. руководство прочувствовало это пятой точкой и срочно демонстрирует мирные инициативы. взявшиеся молниеносно оттуда, где их не было еще вчера. это значит, что положение руководства РФ обострилось до предела, вызвал волну ненависти среди населения других стран и почва для этого была отнюдь не выдумана. задрали россияне уже всех.
мы вам обещаем триллионы свежеотпечатанных рублей, только умоляем, не выводите доллары из РФ... дайте газпрому технологии утилизации СО2 и мы обещаем вам гнать водород))) по сути, РФ предлагает у себя устроить помойку ЕС при производстве водорода, расписалась в устаревших технологиях Росатома и отсутствии инвестиций. добавим к этому испуг от отключения платежной системы, резкий отказ от углеводородного сырья, испорченные со всеми отношения и высылку российских шпионов, поиск российских диверсантов занимающихся террором на территории других стран и массу других полезных дел устроенных руководством РФ...
настолько глубокая жопа, что ни сделано НИЧЕГО и в момент пиковых санкций и резолюций ЕС, когда петух клюнул уже в самую жопу, просят помочь тех, кому делали гадости длительное время.
на что жалуемся и о какой помощи умоляем? можно продолжать инвестировать в себя печатая бумагу в виде рублей! можно использовать труд заключенных! газпром разрабатывает нову. стратегию перехода на экологически чистые виды продукции! ВВП не знает об этом??? как там на счет импорта замещения и нам не страшен серый волк? а ну и пущай опускают железный занавес, сплотимся вокруг рабов на галерах.