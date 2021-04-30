Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 АПР, 16:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 АПР, 16:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин пообещал триллионы французам за помощь России в экономическом «рывке»

30 Апреля 2021 344 4 Экономика
Путин пообещал триллионы французам за помощь России в экономическом «рывке»

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями крупных компаний Франции в России. На ней он пообещал иностранцам доступ к государственным закупкам по Национальным проектам развития, объем которых «исчисляется триллионами рублей». Такая перспектива откроется перед французскими компаниями, если они помогут России с инновациями в фармацевтике, биотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетики, а также в утилизации углеродных выбросов. Главное условие доступа к триллионам рублей – локализовать производство в РФ, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Путин пытается исправить инвестиционный провал

  • Владимир Путин на видеоконференции с французским бизнесом в России призвал компании больше вкладывать в страну и локализовывать производство, чтобы получить доступ к триллионам рублей, которые власти собираются потратить на Национальные проекты.
  • По словам президента, те компании, которые прислушались к правительству России, и «пошли по пути перевода промышленных мощностей» в страну, «сейчас могут на равных с их российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объем которых исчисляется триллионами рублей». Путин подчеркнул, что для России это «значительный ресурс».
  • С помощью Национальных проектов Путин рассчитывает совершить экономический «рывок», в том числе Россия должна выйти на мировые темпы экономического роста, удвоить несырьевой экспорт, ввести инновации в каждую вторую компанию и уменьшить бедность в два раза к 2030 году. «Мы заинтересованы в подключении к этой масштабной работе зарубежных компаний», – заявил Путин французскому бизнесу.
  • Компаниям предлагаются преференции в обмен на инвестиции и заключение специальных инвестиционных контрактов. Также Путин отметил, что, несмотря на все сложности, Россия обеспечивает макроэкономическую стабильность для работы иностранцев в стране. В свою очередь, от иностранного бизнеса ждут содействия в развитии науки и технологий, а также инноваций в фармацевтике, биотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетике, утилизации углеродных выбросов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Путин также упомянул, что французские компании «не снижают своей активности» в России. Но в действительности они забирают инвестиции из страны – в 2020 году они сократили прямые инвестиции на 25%, с 23,377 до 16,748 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка. Приток прямых инвестиций в Россию упал до 1,4 млрд долларов – абсолютного минимума с 1994 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
12:35 0 0
И.И..:

отключение платежной системы это прежде всего утрата возможности управлять выведенными капиталами из страны и размещенными партией в западных активах. их невозможно будет оттуда забрать в виде подпитки дырявого бюджета.да, они будут крутится там принося прибыль, но тут придется сосать лапу и ставит крест на гонке вооружений и участием наемников в локальных конфликтах по всему свету. РФ все чаще отказывают даже на периферии и гонят метлой из ЕС. руководство прочувствовало это пятой точкой и срочно демонстрирует мирные инициативы. взявшиеся молниеносно оттуда, где их не было еще вчера. это значит, что положение руководства РФ обострилось до предела, вызвал волну ненависти среди населения других стран и почва для этого была отнюдь не выдумана. задрали россияне уже всех.

И
12:21 0 0
И.И..:

мы вам обещаем триллионы свежеотпечатанных рублей, только умоляем, не выводите доллары из РФ... дайте газпрому технологии утилизации СО2 и мы обещаем вам гнать водород))) по сути, РФ предлагает у себя устроить помойку ЕС при производстве водорода, расписалась в устаревших технологиях Росатома и отсутствии инвестиций. добавим к этому испуг от отключения платежной системы, резкий отказ от углеводородного сырья, испорченные со всеми отношения и высылку российских шпионов, поиск российских диверсантов занимающихся террором на территории других стран и массу других полезных дел устроенных руководством РФ...

И
12:14 0 0
И.И..:

настолько глубокая жопа, что ни сделано НИЧЕГО и в момент пиковых санкций и резолюций ЕС, когда петух клюнул уже в самую жопу, просят помочь тех, кому делали гадости длительное время.

И
12:11 0 0
И.И..:

на что жалуемся и о какой помощи умоляем? можно продолжать инвестировать в себя печатая бумагу в виде рублей! можно использовать труд заключенных! газпром разрабатывает нову. стратегию перехода на экологически чистые виды продукции! ВВП не знает об этом??? как там на счет импорта замещения и нам не страшен серый волк? а ну и пущай опускают железный занавес, сплотимся вокруг рабов на галерах.

Статьи

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Экономика

Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление

Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление
Экономика 1

Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана

Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана
Экономика 1

Цены на лекарства в России выросли максимально за шесть лет

Цены на лекарства в России выросли максимально за шесть лет
Экономика 1

Узнай, страна!

Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда

Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда

Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны

Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны

Новости дня

14:59 «Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян «Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
13:09 «Максимальное давление» пообещал «Газпрому» новый глава «Нафтогаз Украина» «Максимальное давление» пообещал «Газпрому» новый глава «Нафтогаз Украина»
11:26 Посольство США прекратит выдавать визы россиянам с 12 мая Посольство США прекратит выдавать визы россиянам с 12 мая
10:56 «Выездной сбор» предложили брать с россиян, отдыхающих за границей «Выездной сбор» предложили брать с россиян, отдыхающих за границей
09:51 Запретить заходы в порты США и ЕС предложили российским кораблям Запретить заходы в порты США и ЕС предложили российским кораблям
29 АПР, 18:08 «Газпром» «немножко» меняет стратегию. На это монополии понадобится 33 млрд долларов инвестиций «Газпром» «немножко» меняет стратегию. На это монополии понадобится 33 млрд долларов инвестиций
Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление
Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление
29 АПР, 17:50 Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов

Узнай, страна!

14:15 Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда
Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в мае
Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в мае
29 АПР, 23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
29 АПР, 20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
29 АПР, 12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана
Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
27 АПР, 14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
27 АПР, 12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter